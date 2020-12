"Quienes vacacionen deben cuidarse como si estuvieran en casa"

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Ianina Bak, brindó detalles esta mañana en LA BRÚJULA 24 de los distintos protocolos vigentes con vista a la temporada de verano que comenzó este fin de semana, con el fin de semana largo.

"Es muy difícil saber a ciencia cierta cómo se desarrollará la temporada. Sin embargo, el movimiento de los últimos días que observamos con los certificados y la puesta en marcha de los protocolos nos dan un indicio. Estamos viendo mucha circulación, lejos tal vez de la pasada que fue récord", sostuvo Bak, en el programa "Bahía Hoy".

Y reconoció que "sabemos que habrá menos gente que saldrá a vacacionar porque aún hay miedo y la pandemia continúa. Apurarnos y dejar de lado los cuidados con la vacuna tan cerca sería un error, sería un sinsentido. La Provincia es una de las preferidas en cuanto al turismo interno y las restricciones la favorecen. La gente acudirá a destinos cercanos y en lugares donde se pueda disfrutar del aire libre, donde nuestro territorio se destaca".

"Por un lado están las restricciones para salir al exterior y la necesidad de permanecer cerca de nuestras casas porque no sabemos qué puede ocurrir. Afortunadamente estamos teniendo una baja de contagios y una vacuna cerca, pero los rebrotes están latentes y es allí donde podríamos retroceder. Por eso surge la necesidad de acudir a los destinos más cercanos", mencionó en otro segmento de la entrevista radial.

Ianina Bak.

Consultada sobre otro aspecto que podría conspirar contra las expectativas de recuperar terreno, a sabiendas de que ha sido un año difícil, Bak señaló: "Hay que tener en cuenta que también fue un año difícil desde el punto de vista económico, por eso tomarse unos días no será para todos. A ellos les pedimos mucha responsabilidad así se puede disfrutar de todo el verano, para no tener que revisar las habilitaciones y tener la mejor temporada posible".

"El Certificado Único de Circulación, a nivel nacional se tramitaron más de 500 mil permisos, la mitad de la provincia de Buenos Aires. El permiso es el mismo que se utiliza en todo el país y en nuestro territorio es obligatorio. Se tramita a través de la aplicación Ciudar o de la página https://www.argentina.gob.ar/verano. Te pide datos generales y eso te permite el desplazamiento de las personas con fines turísticos. Se tramita con cinco días de anticipación como mínimo y será respondido hasta 48 posteriores de enviado", detalló la funcionaria de la cartera de Kicillof.

En esa misma dirección aclaró que "los permisos son válidos para el período que se piden. Esto lo hacemos para empezar a planificar mejor las prácticas turísticas y tenemos que saber aprovecharlas, tomando conciencia de que circularemos y estaremos en contacto con otras personas. Y al municipio receptor, que es el que los acepta y rechaza, que pueda tener una previsión de la cantidad de personas que van a llegar y saber si van a poder brindar todas las garantías".

"Debemos tener el mismo comportamiento que en nuestras casas, más allá de estar de vacaciones. Si aparecen síntomas, se debe dar aviso a los teléfonos ya conocidos por todos. Estamos reforzando todo el sistema sanitario para que la respuesta sea rápida y, así, determinar si una persona sufre COVID-19 y es aislada o tiene otra patología".

"Los protocolos en hoteles y restaurantes son los que se vienen practicando desde que se habilitó la actividad. No salimos del esquema de fases aún. En los lugares donde hay aglomeración de personas o espacios comunes estarán restringidos. Para el uso de piletas habrá que sacar turnos. Los aires acondicionados se pueden utilizar en las habitaciones, el tema es en los espacios centrales donde son cerrados y comunes, no se podrán utilizar para que no haya recirculación. Allí la ventilación deberá ser natural", añadió.

Por último, sobre el comportamiento en estos primeros días de fin de semana largo, aseveró: "Lamentablemente tenemos casos de mucho cumplimiento, pero también hay de los otros, donde no se cumple con el uso de barbijo o distanciamiento. Se ha trabajado mucho en la conciencia de los prestadores que son los más interesados y los dueños de comercios, para que pidan a los clientes que acaten las medidas. No queremos dejar de reforzar la campaña, sabiendo de la importancia del cuidado personal. De eso dependerá gran parte del éxito de la temporada".