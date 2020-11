Goize Blanca, la Inspectora García de "Los Favoritos de Midas"

Hoy el equipo del programa "Tal cual es", emitido por LA BRÚJULA 24, se dio un verdadero gusto. Y eso fue gracias a la participación de Goize Blanca, actriz vasca del momento que la está rompiendo en la serie "Los Favoritos de Midas".

Además de actriz dramática, Goize es cómica y escritora. Es conocida por su papel de la Inspectora Natalia García en la serie que ya es tendencia en Netflix y por sus otros trabajos como Basta de mendigar (2018), La Diosa que hay en mí (2019) o El Futuro (2020).

"Los favoritos de Midas" acaba de debutar en la plataforma y rápidamente se ha convertido en obsesión para sus suscriptores, que ya devoran sin control los seis episodios que la forman. La tira dio mucho qué hablar en su primer fin de semana y todo parece señalar que el boca a boca la acercará aún más gente.

Primero, la popular artista contó que "fue muy divertido trabajar en la serie, cuando me dieron el papel fue increíble, el director es excepcional y ni hablar de los compañeros. Ha sido una experiencia muy interesante y encima estoy haciendo un papel en el que trabajo una parte de mí que normalmente no saco a la vida".

"Esa seriedad, esa autoridad de la cual soy lo contrario. La serie tiene de todo menos comedia y eso es lo más fuerte para mí", argumentó.

En esa misma línea, Goize señaló que "vi unas cuantas series policiales, una se llama 'Unbelievable', como para inspirarme y la verdad que me sirvió bastante. Yo en mi vida soy muy observadora. Pero cuando recibo un guion soy más de buscar en mi propia persona, lo que me sirve y no me sirve para el personaje".

"Obviamente en este caso es una faceta que existe en mí, pero que no la uso. Esa cosa de ponerme seria, como con aplomo, no lo suelo practicar mucho. Entonces era tratar de quitar a Natalia del medio y dejarla en mi casa", dijo.

Y recordó que al principio, cuando la llamaron para actuar en la tira, "pensé que se habían equivocado, pero igual me lancé de cabeza al proyecto, a ciegas. Mateo -Gil, el director- tiene muy claro que es lo que quiere y como actriz eso es de mucha ayuda".