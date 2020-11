El tenso cruce entre los piqueteros y un funcionario municipal

Bahía Blanca no cuenta desde ayer con el servicio de recolección de residuos. Un grupo de recolectores informales cortó el acceso al relleno sanitario y no dejan entrar a los camiones. Y la ciudad ya acumula basura por todos lados.

Al respecto, Matías Insausti, subsecretario de Gestión Ambiental, explicó en LA BRÚJULA 24 que las personas que están protestando "son los que hace unos siete meses eran recolectores informales, aunque por la pandemia los sacamos de ahí y los formalizamos en una cooperativa".

"Lo que les planteamos es una modalidad de trabajo por turnos, con medidas de seguridad, en un sector donde pueden estar tranquilamente para recuperar todo el material posible", argumentó el funcionario.

Y respecto del reclamo, señaló que "lo que piden es volver a trabajar como antes, que es inviable por seguridad. Ellos estaban donde son depositados los camiones de basura, donde hay topadoras, retroexcavadoras, palas. Quieren volver al módulo operativo donde se tira la basura".

"Dijeron que hasta que no les demos esto van a seguir ahí, el tema ya se elevó a Fiscalía, generamos esta denuncia para que la policía pueda actuar y liberar el ingreso".

Y enumeró los problemas que genera la manifestación. "Ayer las empresas de volquete no pudieron trabajar, los mismos supermercados tienen sus lugares donde acopian residuos, las ramas que junta la comuna, residuos industriales, todo lo que viene de la actividad comercial. Entran cerca de 550 toneladas por día".

En este punto, el funcionario aclaró que en cuanto a los residuos que son los que se juntan en la ciudad, los domiciliarios, ascienden a unas 300 toneladas.

Por su parte, como vocero de los recolectores habló Pedro Ruíz. En diálogo con este medio indicó que "Insausti no sabe nada, estamos divididos en tres grupos y otros quedaron afuera. Habla puras pavadas, él nunca vino acá. Todo lo que teníamos juntado hace mucho tiempo se lo llevaron y nadie da la cara. ¿A cuántos le dieron ropa?, a 10 o 15 nada más".

Y agregó: "Yo vengo a trabajar con lluvia, con frío, con viento, y eso resulta que es malo. ¿Entonces qué tengo que hacer? Muchas veces traje a mi hijo para no dejarlo solo en mi casa y me llamaban la atención. Nos vamos a quedar hasta que nos den una solución, que nos atiendan".

"Yo soy un ignorante y me doy cuenta de las cosas, pero ellos no. Yo juntaba plástico, cartón, chatarra, hace 20 años que lo estamos haciendo, ese es mi kiosco. Trabajo con mi señora y mis hijos, tengo todos los carnets que me dieron, no jodemos a nadie. ¿Quieren que salgamos a robarle a la gente?", apuntó.

Y por último, Insausti volvió a tomar la palabra y aseguró que "este señor -por Ruíz- está inhabilitado a entrar al relleno por un posible hecho ilícito, podrían tener un negocio de compra venta de material reciclado sin una habilitación correspondiente. Ya fue denunciado por el Municipio".

"Se los trató de ayudar para que conformen esta cooperativa, pero pasaron 20 años y no lo pudieron hacer, entonces se los formalizó dentro de otra que sí tenía la posibilidad de hacerlo", cerró.

Solo ingresan volquetes

Minutos más tarde, uno de los voceros de los manifestantes confirmó que solo están permitiendo el ingreso al relleno sanitario de los camiones que transportan volquetes.

"Hasta que no tengamos una respuesta de la Sapem, no dejaremos que entren los vehículos que recolectan los residuos en la calle. De acá no nos vamos a mover", reiteró.