El blue se desplomó $ 6 y el BCRA compró poco más de u$s 110 millones

A un mercado internacional que celebró con fuertes subas la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos y el anuncio de Pfizer respecto al éxito de las pruebas de su vacuna contra el coronavirus, se sumó una nueva licitación de dólar linked en la plaza local.

En este contexto, el dólar blue terminó la primera rueda de la semana con un desplome de $ 6 que lo llevó a los $ 151, con lo que tocó su piso en un mes. Esto reduce la brecha con el oficial a niveles cercanos al 90%.

Fuentes oficiales confirmaron que el Banco Central (BCRA) compró u$s 113 millones para sus reservas. La entidad no adquiría una suma similar desde el 11 de junio pasado cuando tras dos semanas de intervenciones recuperó u$s 900 millones para sus arcas y se animó por entonces a flexibilizar el cepo.

El 29 de mayo último la entidad había sumado u$s 279 millones. En los cinco días hábiles que van de noviembre la autoridad monetaria lleva realizadas compras netas por u$s 179,1 millones.

En los cinco primeros días hábiles el resultado había sido en julio (-258,3 millones), agosto (- 477,2 millones), septiembre ( -492,9 millones) y octubre (-386,3 millones).

Fuente: El Cronista.