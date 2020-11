Lo pararon y la alcoholemia le dio cuatro veces por encima de lo permitido

La secuencia se dio sobre las 19, en la esquina de Rafael Obligado y Fernando Fader. Personal de la Comisaría Cuarta llevaba adelante allí un operativo, y por rutina, detuvieron a un Volkswagen Gol.

Al pedirle la documentación del vehículo a Darío Pavon (38), el mismo apenas pudo balbucear algunas palabras. Su aliento delataba que había estado bebiendo y por esto se solicitó una prueba de alcoholemia.

El primer resultado no dejó dudas; 2.53, cuando lo máximo permitido es 0.50. El segundo testeo arrojó un 2.44. Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, su acompañante estaba en las mismas condiciones, pero al no ir frente al volante no recibió ningún cargo.

Mientras que el vehículo quedó retenido, se le dio intervención al Juzgado Municipal de Faltas.