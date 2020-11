Un argentino suelto en la NASA

En una nueva entrevista brindada en el Instagram de LA BRÚJULA 24, el periodista Emanuel Olaya entrevistó al físico argentino Diego Janches, el cual trabaja en los Estados Unidos para la NASA.

Actualmente en Colorado, el científico comentó cómo llegó a trabajar allí. "De chico, como mi generación de científicos, me motivó el libro Cosmos, de Carl Sagan. Le escribí una carta, me contestó y eso fue el momento en el que decidí que esto iba a ser mi futuro".

Siguiendo con la anécdota, mencionó que "en esa carta me recomendaba estudiar ciertas carreras, como física y matemática. Así fue como me decidí a estudiar física, y cuando estaba terminando la carrera, comencé a trabajar en un proyecto del primer lanzamiento de un satélite argentino".

"De ahí me invitaron a perfeccionarme a Estados Unidos, y de a poco fui trabajando, desarrollando mi profesión y finalmente salió un puesto de trabajo en la NASA, apliqué y pude ser aceptado" contó.

Sobre cómo fue plantearse esos objetivos desde tan chico, Janches, aclaró que "uno tiene un sueño, y uno se aferra a ese sueño. Es el paso más importante. Pero el segundo paso es diseñar un camino con logros en el medio, e ir disfrutando cada uno de esos logros. No voy a negar que requiere un poco de suerte, pero si te mantenes aferrado cuando las cosas no te van saliendo bien, tarde o temprano llegas, y si no llegas, quedas cerca".

Los trabajos actuales de la NASA, la posibilidad de nuevos viajes al espacio, el agua en la luna y toda la magia que rodea a ese centro de investigación, en una entrevista imperdible y que podes ver haciendo click acá.