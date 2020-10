Para Quiroga, "no hay motivos para privatizar" la recolección de residuos

En las últimas horas, la situación de Bahía Ambiental Sapem dividió las aguas entre aquellos que se posicionan a favor de una privatización del servicio, medida que postula el intendente Héctor Gay, y quienes pretenden renovar la licitación a la firma, aspecto en el que hace pie la oposición.

Frente a esta disyuntiva, el concejal del Frente de Todos, Carlos Quiroga, señaló que "veo sospechas mientras no haya explicaciones convincentes. El servicio funciona bien, con valores apropiados para la prestación ni tiene objeciones. Que en última instancia se incluya un porcentaje de aportes privados".

"Le hemos pedido formalmente la documentación del Tribunal de Cuentas y no aparece. No hay más remedio que generar una discusión fuerte sobre el tema. Cuando el servicio era privado, los contestadores automáticos de las radios estallaban con quejas y esto cambió con Sapem", sostuvo Quiroga, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Frente a las consecuencias que puede acarrear un cambio de manos, señaló que "un privado es imposible que brinde un servicio de mejor precio. Y cuál es la razón para entregar el negocio formidable a un particular. No hay razones para la privatización. Es una empresa que no tiene pasivo a largo plazo, invirtió 20 millones de pesos en material rodante".

Foto: Pablo Noir - La Brújula 24.

"Por qué esta empresa, preparada para esto, no pudo ampliar su radio de acción, pasando Sapem a prestar servicios en Coronel Rosales o Villarino. Es una sociedad anónima que tiene hasta la posibilidad de tener un 49% de capital privado", resaltó el edil.

Y cerró aseverando que "el pliego pasará por el Concejo. Hay documentación que estamos pidiendo y no va a aparecer nunca, porque no existe. A fin de año hay que renovar o llamar a licitación. Si hoy funciona bien y tiene un precio determinado, el privado le agregará un plus o se gastará el mismo dinero por un servicio de menor calidad".