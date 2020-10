Mar del Plata: recuerdan a las víctimas del coronavirus con más de 500 banderas sobre la playa

Un grupo de vecinos de Mar del Plata instaló hoy 504 banderas argentinas sobre la orilla de una playa céntrica, para recordar a cada una de las víctimas fatales registradas en la ciudad desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Pocas horas después de que el municipio de General Pueyrredón informara en su último reporte que la localidad balnearia había superado la cifra de 500 muertos por Covid-19, la Playa Popular, ubicada junto al Casino Central, fue elegida para realizar esta intervención.

"En La Feliz estamos de luto. 504 banderas. 504 historias. 504 marplatenses que ya no están, que fueron víctimas fatales de la crueldad de esta pandemia", fue el mensaje difundido por los vecinos autoconvocados impulsores de esta iniciativa.

"Los vecinos de Mar del Plata y Batán abrazamos a las 504 familias que perdieron a sus seres queridos. Sabemos lo difícil que es quedarse en casa en estos tiempos de tanta incertidumbre, en que los días se acumulan y los meses pasan, pero si queremos que nuestras playas vuelvan a estar llenas de momentos felices compartidos, es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos", expresaron en un comunicado.

En el mensaje, señalaron además: "No queremos perder a nadie más, no queremos lamentar más víctimas fatales, más historias inconclusas, más familias destruidas. Por eso necesitamos que nos cuiden y nos cuidemos. Si podés quédate en casa y si no podés, cuidate y cumplí con todos los protocolos sanitarios".

(Fuente: Télam)