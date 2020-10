Reapareció Samanta Casais, acompañada por Pepe Pompín

Samanta Casais se hizo famosa por su participación en el reality de Telefe Bake Off, y se hizo aún más famosa cuando fue descalificada en la gran final por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar en el ciclo. Como consecuencia, su competidor, Damián Pier Basile, se quedó con el premio de 600 mil pesos. A partir del escándalo, la pastelera eligió el bajo perfil y se alejó del ámbito público. Hasta ahora…

El último video que había subido a su canal en YouTube, Sami Pastelera, había sido hace cinco meses, mientras estaba compitiendo en el certamen de Telefe. Recientemente, hizo un relanzamiento del mismo con un video en el que les enseñó a sus seguidores a hacer unas donas, “las de Los Simpsons”, según explicó. Y no lo hizo sola: estuvo acompañada nada más y nada menos que por Pepe Pompín.

“Bienvenidos a mi casa, mi canal de YouTube. Soy Samanta Casais, para ustedes soy Sami Pastelera, y voy a hacer un montón de recetas”, comenzó la joven con su presentación cuando fue interrumpida por una videollamada. Del otro lado, se encontraba el popular conejo.

“Sami, hace horas que te quiero llamar, pasó que no tenía conexión, así que me colgué del cable del vecino, por favor no cuentes nada. ¿Hace cuánto que venís prometiendo que me vas a cocinar algo? Bueno, no fuiste mi primera opción: lo llamé a Gastón, uno que ganó de verdad”, le dijo Pepe Pompín a la ex participante de Bake Off, sin escrúpulos a la hora de rememorar el escándalo.

Lejos de enojarse, ella cumplió con su pedido y cocinó las coloridas donas que tanto le gustan a Homero Simpson.

Una vez que las terminó, recibió una nueva videollamada de Pepe Pompín, ansioso por comerlas en su merienda. “Pero qué rica está la dona, igual a la de Homero Simpson. Espectacular. Te felicito, ahora sí te mereces un premio… Pero tranca que este no te lo voy a quitar”, dijo el conejo, haciendo referencia una vez más a la final de Bake Off. “Ay, Pepe…”, se limitó a responder Samanta, quien sabe que aquel acontecimiento televisivo perdurará por mucho tiempo en la memoria popular.