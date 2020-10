"Las clases no pueden estar suspendidas hasta que tengamos una vacuna"

La infectóloga Laura Spadaro dejó conceptos muy interesantes y brindó la visión médica respecto de un posible regreso a las clases presenciales en Bahía Blanca. Según la profesional, que todos los chicos retornen en este momento del año resultaría ilógico. Sin embargo, mencionó que es absolutamente necesario que vayamos pensando en diferentes estrategias para un regreso en el próximo ciclo lectivo.

"Las clases no pueden estar suspendidas para siempre y el virus va a seguir circulando no solamente hasta que tengamos vacuna, si no hasta que una porción importante de la población tenga los anticuerpos correspondientes", expresó Spadaro, en diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

La doctora mencionó que existe un "mito respecto a que los niños no se enferman de coronavirus". "Se contagian, pero no suelen presentar cuadros complejos. De todos modos, queda claro que un adolescente con obesidad tiene los mismos factores de riesgo que un adulto con las mismas condiciones", mencionó.

Lo que sí intentó dejar en claro la infectóloga, es que más allá de que suelen transitar la enfermedad sin mayores complicaciones, los chicos sí son vectores y agentes de contagio para otras personas.

"Habría que ver cuál es el objetivo de que vuelvan las clases a esta altura del año o ver si es para algunos cursos en particular. Sería descabellado creer que por dos meses de clases va a cambiar la historia o la trayectoria educativa de algunos chicos", dijo. "Sí sería adecuado que tengan clases aquellos que estén en el final de un ciclo para que puedan comenzar mejor adaptados en su nueva etapa", acotó al respecto.

Spadaro dijo que el virus está circulando y ratificó que debemos adaptar la vida estas nuevas condiciones.

"Las actividades deben reactivarse de manera responsable. Y no podemos pensar que cada una de ellas representa una situación particular. El problema es parte de un todo. Por eso digo que si bien este año nos agarró de una manera improvisada y fuimos actuando en consecuencia, pero a esta altura y con un mayor conocimiento de la enfermedad, ya debemos ir pensando estrategias para el próximo año", mencionó.

Por último, la profesional trazó un panorama de la situación sanitaria de Bahía Blanca, a la que calificó de "preocupante, pero estable", y volvió a pedir por el cuidado personal, afirmando que cada uno es "dueño de su vida, de su salud y también de su muerte".

"Estamos en una situación preocupante, pero estable. De todos modos, me parece que estamos buscando soluciones mágicas y que de un día para otro bajen los contagios. Esto va a seguir así y los hospitales van a seguir llenos por un tiempo más. La gente tiene que saber que los dueños de su vida, de su salud y de su muerte, son ellos mismos. Nosotros podemos colaborar para salvarlos, pero cada uno sabe cómo cuidarse".