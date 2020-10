Desde Suteba rechazan volver a las clases presenciales: "Es una locura"

Ana Canullo, responsable de Suteba a nivel local, aseguró esta tarde que en Bahía Blanca no están dadas las condiciones para que vuelvan las clases presenciales en primer lugar por el alto nivel de circulación que tiene actualmente el coronavirus, pero también por la infraestructura que presentan muchas de las escuelas de la ciudad.

"Creemos que no están dadas las condiciones. El nivel de circulación del virus es alto y la infraestructura de las escuelas no están preparadas para recibir a chicos en este contexto. Sería un montón de gente utilizando el transporte público, docentes ocupándose de chicos en un aula y luego dando clases de manera virtual. No me parece que sea una determinación acertada en este momento", mencionó Canullo en contacto con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Según mencionó la dirigente, hay muchas escuelas que no cuentan con los elementos mínimos de limpieza necesarios para una correcta desinfección y que, en algunos casos, ni siquiera hay agua en los baños.

"El gobierno nacional está claudicando en los principios que defendió desde un principio. El tema es que queda mucha gente en el medio y que la pandemia no terminó", dijo.

Canullo aseguró que desde que comenzó la cuarentena, los docentes se vieron obligados a dictar clases de manera virtual, aún sin contar con los elementos necesarios y bancando todo desde sus propios bolsillos.

"Estamos poniéndole toda la garra, pero cuesta un montón. Tanto las familias como las docente hemos soportado todo este proceso en soledad. Todos opinan, desde el oficialismo y la oposición, pero cuando el 19 de marzo decidieron que las clases iban a ser virtuales, nadie por preguntó si teníamos los elementos para poder hacerlo o qué necesitábamos", se quejó.

Por último, la docente rechazó los dichos del ministro de Educación, Nicolás Trotta y mencionó que "hace falta la vacuna para volver a las aulas".

"Cada vez que Trotta habla aparece una noticia peor que la anterior. Nosotros seguimos trabajando en las mismas condiciones, sin recibir respuestas de todos los pedidos que hemos ido haciendo en este contexto. No contamos con conexión, ni con los elementos, ni con la protección necesaria para entregar los alimentos en las diferentes escuelas. Además, tampoco hemos recibido aumento de sueldo", se quejó.