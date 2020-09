"Aceptar el per saltum es riesgoso porque va contra la Constitución"

En el fallo que ayer dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar los casos de los jueces federales trasladados, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo integrado por el oficialismo y la oposición que inició la discusión, que conteste el per saltum de los tres magistrados. El Consejo ya comenzó a trabajar en esa respuesta. Tiene plazo hasta el jueves a la tarde, pero se estima que lo puede definir antes.

En su resolución, el máximo tribunal también le ordenó al Consejo que suspenda cualquier decisión sobre las vacantes de los jueces hasta tanto se pronuncie. Al respecto, el asesor en el mencionado organismo, Luis Calderaro, explicó sus sensaciones a partir de la definición que se empezó a conocer este martes.

"No está en riesgo la República, hay que esperar qué resuelve la Justicia. Esto congela todo hasta decidir sobre el fondo, debemos aguardar lo que defina la Corte. En el caso de que se declare admisible y se le dé la razón a los jueces, se corre el riesgo de que el Ejecutivo pueda designar magistrados de un modo diferente al que consta en la Constitución", aseveró Calderaro, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó durante su charla con el periodista Germán Sasso que "me parece que es riesgoso dejar abierta la puerta de que se puedan hacer traslados, como en el caso que se trata en la materia. (Carlos) Rosenkrantz se excedió en los argumentos de por qué admitir el per saltum, pero de todas maneras hay que esperar la opinión de la Corte. Seguramente, en las próximas semanas tendremos una decisión sobre el fondo y se haga Justicia".

"Se busca cuidar el mecanismo que establece la Constitución para designar jueces, donde intervienen distintos estamentos y se sigue una serie de pasos hasta que el Ejecutivo saca el decreto con los nombramientos. Esto no rige para los traslados, que son de carácter excepcionalísimo y siempre que se trata de la misma jurisdicción y jerarquía", finalizó Luli.

Tanto en el oficialismo como en la oposición sostienen que el fallo de la Corte va a ponerle un punto final a la discusión. Ya sea por avalar los traslados o por rechazarlos. La expectativa es que Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lo hagan la semana que viene.

"El Concejo no define habilitaciones"

El anuncio de la "fase 3 ampliada" que se planteó ayer a partir de la idea del oficialismo local de admitir la apertura de nuevas actividades prohibidas por un decreto provincial, a partir del crecimiento de casos de coronavirus en las últimas horas, encendió el fastidio de la oposición local, al mostrarse en desacuerdo con esta flexibilización.

Calderaro concejal del Frente de Todos, expuso en este medio que "lo que hemos dicho es que hace 15 días, el Intendente junto a directores y directoras de hospitales hablaban de la gravedad de la situación sanitaria y había consensuado el retroceso de fase con el Jefe de la Provincia. No pararon de crecer los contagios y fallecimientos, por eso tratar de dar una discusión en el HCD para ver qué aperturas se hacen es un error. Las habilitaciones se hicieron mediante decreto del intendente, por fuera de lo que se dictaminó desde Gobernación".

"El Concejo no es el ámbito para tratar este tipo de habilitaciones porque hay un decreto provincial. Aquella comisión que se creó para permitir algunas actividades solo recomendaba la apertura de determinado rubro, cuando en la ciudad no había más de 15 casos diarios. Acompañamos la eximición de tasas, por ejemplo, para gastronómicos. La mejor manera de trabajar para que las actividades se sostengan en el tiempo es gestionar la pandemia", resaltó Calderaro, durante su entrevista con el periodista Germán Sasso.



Y fue aún más allá: "Hace dos días nos faltaban cuatro camas para llegar a la ocupación total. Si no quieren escuchar a los políticos, que escuchen a los médicos o sanitaristas que están poniendo la cara en este momento. El Concejo Deliberante no tiene dentro de sus facultades de llevar adelante una habilitación".



"Lo mejor que podría hacer el Intendente de cara al 11 de octubre cuando termina la Fase 3 es convocar a trabajar en mayor cantidad de testeos, en darle otra utilidad a las UCMA y otras ideas para oxigenar el sistema. Solo podemos bajar la circulación de la gente y los vecinos han acatado con absoluta responsabilidad. Nosotros debemos dar un mensaje muy claro en ese sentido", destacó Luli, en otro segmento de la entrevista radial.



Consultado respecto a los errores que, a su criterio, se vienen comentiendo, enfatizó: "La única manera que tenemos para que el sistema no colapse es bajar la circulación de personas. Tenemos que evitar las marchas y contramarchas. El oficialismo no quiere hablar de pandemia, pero se necesita gestionar de otra manera para que el 11 de octubre se empiece a permitir nuevas actividades. La política tiene que trabajar de otra manera para que el sistema sanitario no tenga la foto del colapso, que no la quiere nadie".

E ironizó con un paralelismo, dirigido al intendente Gay: "A nosotros nos encantaría ser Roberto Carlos y tener un millón de amigos. Pero cuando uno tiene responsabilidades, debe asumirlas. La pandemia no terminó. Se debe administrar el sistema sanitario. La Provincia y en particular el Gobernador ha trabajado con muchísima responsabilidad. Tiene que funcionar la institucionalidad, sabiendo de los momentos de zozobra y a sabiendas de que la política debe ser parte de la solución, no del problema".



"El Concejo Deliberante no tiene potestad para dar habilitaciones, sea gastronómicos ú otro rubro. La Fiscalización tiene una intervención de múltiples ámbitos, provinciales y locales. Nos parecería oportuno que salga el municipio porque la Policía lo hizo con mucho respeto, generando diálogo con propietarios de locales que abrieron sin tenerlo permitido", concluyó el edil opositor.