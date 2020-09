El Penna admite que falta plasma para tratar a pacientes infectados

El Hospital Penna es uno de los principales receptores de los pacientes con coronavirus de la ciudad, aunque su labor se ve aún más exigida por tratarse de un nosocomio Interzonal que recepciona a otras personas infectadas de la región.

Uno de los tratamientos más efectivos para lograr la recuperación de los casos más críticos es mediante el plasma de quienes pudieron curarse y donaron ese recurso que, según fue probado científicamente, permite obtener resultados altamente positivos.

El doctor Carlos Cucchetti, jefe del área de terapia intensiva del Hospital Penna, explicó en LA BRÚJULA 24 que "en las últimas semanas hubo un incremento de pacientes COVID-19, por eso aumentó la demanda de plasma. Cada paciente puede donar hasta tres veces y ayuda hasta a nueve personas. Incluso muchos quieren seguir haciéndolo, pero a los 90 días de haberse curado los anticuerpos no son suficientes. No todas las personas pueden donar, entonces eso hace que sea más finito el recurso".

Y detalló algunas restricciones: "No pueden donar los menores de 18 años, tampoco quienes tienen antecedentes de algunas enfermedades (la más conocida es la hepatitis), ni aquellas mujeres que pasaron por más de dos partos. Tampoco pueden hacerlo los que debieron ser asistidos por un respirador mientras cursaron el coronavirus y lo mismo ocurre con aquel que recibió plasma durante el tratamiento".

"Cuando el paciente recibe el alta, una vez que transcurrieron entre 14 y 28 días, ya está en condiciones de donar. El Penna tiene un banco de plasma. Allí se cita a la gente y se almacena este recurso. Estamos con lo justo, hemos podido dar respuesta a todos, pero tenemos que incrementar la cantidad de donantes", sostuvo Cucchetti, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, dejó un mensaje a aquellos que pretendan tender una mano: "Quiero aclarar que el proceso de donación no es doloroso, es un proceso que se extiende entre 40 y minutos y dos horas. Y además genera una ayuda importante al sistema. Quien viene a dejar su plasma no lo pierde en su organismo porque lo recupera rápidamente. También quiero aclarar que el plasma no previene el coronavirus porque no genera anticuerpos. Haberte hecho un tatuaje durante el transcurso del año anterior a haber contraído la enfermedad es otro impedimento".