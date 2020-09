Máximo Kirchner: "La pandemia profundizó los problemas que generó el macrismo"

El presidente del interbloque de diputados por el Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, aseguró que el coronavirus vino a agravar los problemas que generó el macrismo y que el gobierno de Alberto Fernández tomó medidas "para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable como se ve en el resto del mundo".

El diputado criticó también a algunos medios de comunicación: han tenido “una actitud complaciente” con el gobierno del expresidente Mauricio Macri, dijo.

“Me parece que debería haber más humildad en estos sectores que fueron tan complacientes con el macrismo, cuando no había una pandemia. Esto no quiere decir que no marquen errores”, sostuvo.

Durante una entrevista radial, afirmó que en “algunos sectores” políticos y económicos “hay un malestar por el resultado electoral y los lleva a estos análisis por demás forzados” respecto a la situación económica que atraviesa el país a causa de la pandemia de coronavirus. “El nivel de exigencia no nos molesta -aclaró-. Pero lo que no pude estar ausente es la comprensión de la situación que se atraviesa. Se salen de la realidad como si tuviéramos una situación normal como la tuvo Macri”.

También lamentó las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien manifestó que se debería “pasar la cuenta de lo que sucede en Argentina” a quienes votaron al actual gobierno. “Tuvo expresiones que muchas veces busca contener, pero que en algún momento aflora”, dijo el diputado en declaraciones a Radio 10.

El presidente del interbloque recordó también que hace meses Cornejo “propuso que la provincia de Mendoza se independizara de la Argentina”. “Muchas veces se habla porque es una oposición que tiene un sistema mediático y un electorado que no le exige. Entonces terminan diciendo cualquier cosa”, manifestó.

“La idea de querer castigar a la gente por lo que elige habla más de quien la pronuncia. No creo que sea sano”, aseguró el diputado. Asimismo, recordó la conferencia de prensa que brindó el expresidente Macri luego de las PASO 2019 en la que culpó a quienes habían votado al FdT por “la reacción de los mercados”.

“El presidente Alberto Fernández tuvo una generosidad con los argentinos y con Macri para que pudiera terminar su mandato. Lo que están haciendo hoy es tratar de horadar el sistema democrático. Casi queriendo castigar a la gente. Hay que bajar los humos. Comprender que la gente elige, que las elecciones se pueden ganar o perder”, sostuvo.

El diputado del FdT señaló que “este es un gobierno que tuvo que afrontar una dura negociación con acreedores externos que el macrismo había dejado en el aire” y remarcó la necesidad de comprender el contexto que atraviesa el mundo debido a la pandemia. “Hay sectores que han sido tan complacientes con el macrismo y ahora no entienden que hay una pandemia, cuando le permitieron todo a Macri”, criticó.

Máximo Kirchner aseguró que "lo único que hizo la pandemia" fue "agravar y profundizar los problemas que generó el macrismo". Añadió que "los números de desocupación preocupan" pero "el Gobierno ha tomado medidas, como el IFE y el ATP, para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable como se ve en el resto del mundo".

También señaló que el gobierno se vio obligado a repensar “las políticas de producción que se estaban diseñando durante la campaña y los primeros meses de gobierno”.

El diputado del FdT aseguró que “el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y argentinas es muy grande”. Aunque sabemos por distintas situaciones que nos vamos enterando que parece todo insuficiente ante el daño causado por la pandemia y no por la cuarentena. Si no hubiera pandemia no habría cuarentena”, agregó.

"Tenemos que tener paciencia, trabajar mucho, no exaltar los ánimos. No podemos enojarnos porque algo no nos gusta. Tenemos que tratar de dar soluciones a los problemas", concluyó.

Fuente: Página 12.