"Se ha hecho muy largo todo esto, hay que equilibrar salud y economía"

El intendente de Vicente López y referente de Cambiemos, Jorge Macri, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y destacó, entre varios conceptos, que "se ha hecho muy largo todo esto, por eso hay que equilibrar salud y economía".

Primero, en diálogo con Germán Sasso, remarcó que "acá -por su Distrito- estamos en fase 3, pero deportes individuales está permitido, mesas al aire libre para gastronomía y el uso de espacio público con distancia y tapabocas también; la gente va entendiendo de qué se trata eso".

"Para todos es un momento excepcional, lo importante es ir ajustando detalles más pequeños, ir comprendiendo las situaciones que nos ponen en riesgo y lo que podemos ir liberando para equilibrar salud y economía. Necesitamos ir recuperando actividad, se ha hecho muy largo todo esto y se han cometido algunas injusticias, por ejemplo con los pequeños comercios", sintetizó.

Y a modo de ejemplo, dijo que "en un hipermercado pasan miles de personas, en un comercio pequeño en cambio hay muy pocas chances de contagio. Creo que hay efectos de la enfermedad y de algunas decisiones que no fueron bien administradas. Esta lógica de pensar que en un hipermercado alguien no se contagia, cuando pasan miles de personas por las góndolas y la caja, y no darle la chance al pequeño comerciante me parece una decisión equivocada, yo lo he discutido varias veces con el Gobernador".

En otro tramo de la entrevista, Macri se refirió a la polémica instalada en torno a lo que fue la conferencia de prensa de Alberto Fernández, en la que anunció que le quitaba fondos a la Ciudad de Buenos Aires para pasárselos a la Provincia, situación que se dio en medio de la protesta policial.

"Es cierto que no sabíamos lo que se iba a anunciar, de hecho casi me voy un par de veces. Nosotros -por los referentes de su espacio político- fuimos para darle fortaleza frente al conflicto que se estaba dando con la policía, porque no podían manifestarse de esa manera en la Quinta de Olivos. Fuimos a dar un respaldo en ese sentido, pero no teníamos mayores datos, nos desayunamos ahí y después la discusión fue intensa", aseveró.

Y en ese mismo sentido, agregó: "Creemos que el fin no justifica los medios, no es esa manera. De lo contrario, mañana pueden decir de la misma manera que le sacan plata a Vicente López para darle a San Martín. Así no se construye una República, no puede el Presidente decidir y manotear".

"A la Provincia le ha dado mucha plata, más de 1000 mil millones de pesos hasta hoy, que no se coparticiparon, no llegaron al los municipios".

"La provincia, por los recursos de Nación, debería dar un 16% a todos los municipios, no está obligado a hacerlo porque al ser fondos extraordinarios puede no hacerlo, pero si estos fondos llegan por la crisis es poco entendible que no lo haga".

"Estamos viendo mucha discrecionalidad en la distribución de fondos. Me parece que se va instalando una lógica de tratar de hacer política con la caja, tratar de convencerte, por eso tenemos que administrar con mucho cuidado".

Avanzada del kirchnerismo. "Creo que hay sectores K que buscan claramente la impunidad, de eso se tratan un montón de proyectos de la reforma judicial, remover jueces que están en causas relevantes, la lógica es perseguir e incomodar como fue lo que pasó en la Quinta de los Abrojos".

"Fue muy loco que dijeran que ellos no tuvieron nada que ver, claramente hubo una intencionalidad política. Es como que hay un doble estándar, una doble moral. Son así, creen en eso y nosotros no, por eso vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para poder administrar esta crisis y ya llegará el momento de poder competir contra ellos y ganarles".

Cambiemos. "No hicimos todo como nos hubiera gustado, también hoy hay mucha gente que se da cuenta de que la Argentina que nos tocó administrar no era fácil. Muchas cosas buenas repetiríamos y otras malas seguramente vamos a cambiar".

"Seguimos aprendiendo, consolidando el espacio político. Más allá de haber perdido no nos hemos peleado, seguimos juntos. El compromiso de unidad, hay liderazgos múltiples, proyectos hacia adelante, lo estamos transitando desde ese lugar. Vamos juntos con distintos estilos, pero compartimos principios y valores".

"Tener matices me parece que está bien y eso nos hace más amplios. El tiempo definirá quién es el líder, mientras tanto hay ámbitos donde todos pueden participar y hay decisiones que se toman en conjunto".

"Mauricio -Macri- está muy enfocado en sostener la unidad del espacio, lo veo ayudando mucho, con un compromiso muy grande para que sigamos unidos".

"Faltan tres años y tres meses de este gobierno, una eternidad, pero yo siempre tuve el sueño de ser gobernador. Me gustaría que un intendente ocupe ese lugar porque necesitamos gente que haya conocido Buenos Aires desde abajo".

"Esta provincia no es inviable, es difícil pero mejorable si se trabaja fuerte, descentralizando funciones, porque los intendentes interpretamos las variedades del territorio. Hay mucha diversidad, por eso creo que es muy importante haber conocido esa realidad, saber qué es todo lo que un intendente puede hacer para trabajar en equipo desde la gobernación, tratando de hacer que la orquesta de las intendencias suene bien".