Sistema de salud: se "reformularán" las UCMA para "aliviar los hospitales"

El Dr. Pablo Acrogliano, Secretario de Salud municipal, estuvo presente en LA BRÚJULA TV y brindó una balance de lo que ocurre en los hospitales locales, además de las alternativas que manejan para sobrellevar una situación compleja en el área a causa de la pandemia.

Consultado por los periodistas Germán Sasso y Martín Noir, el funcionario comentó que "el sistema de salud está estresado. Estamos en pleno aumento de casos, en donde ya pasamos siete meses con un sistema de salud que es el mismo de los últimos 20 años. Se está empezando a hacer un embudo, donde la demanda aumenta y el desgaste del personal genera un simbronazo en el sistema".

Sobre esa situación Acrogliano recordó que "se creó un sistema de cooperación entre los hospitales, para derivar a otros centros o ampliar el número de camas", agregando a su vez una novedad referida a las Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios, conocidas como UCMA.

"Los centros extra hospitalarios fueron pensados para alojar personas que necesitaban estar aisladas, pero no necesitaban asistencia hospitalaria. La ocupación es muy baja porque no necesitan asistencia o bien, pueden quedarse en sus casas" comentó.

Ante esto "ahora estamos tratando de reformularlos y de esa manera aliviar un poco los hospitales. Hay cuadros, como quien requiere un suero, que podrían ir ahí. Los centros extra hospitalarios tienen médicos y enfermeras que pueden atender tranquilamente ese tipo de casos".

Por último Acrogliano dejó una reflexión. "Cuando me hablan de fases... mientras no aparezca un tratamiento efectivo o una vacuna, el cuidado es el mismo: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico. Está claramente establecido. Necesitamos seguir trabajando con estas medidas. No hay otras".