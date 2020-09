Por segunda vez atacan el domicilio de una enfermera del Penna

El calvario parece no tener fin para Norma Noemí Larrondo, una enfermera que desde hace más de 30 años trabaja en el Hospital Penna. No solamente tiene que batallar día tras día con una pandemia que avanza en la ciudad, sino que nuevamente volvió a ser blanco de la discriminación por parte de sus vecinos.

Tal cual le había sucedido a principios de julio, a la profesional de la salud le volvieron a pintar una cruz negra en la puerta de su domicilio, ubicado en Angel Brunel al 800. Y no solamente eso, esta vez fueron más lejos y le dejaron otra cruz, de color rojo y rodeada de sal, en la alfombra que tiene en la puerta de su domicilio.

Hace dos meses, esos mismos vecinos le habían dejado un cartel amenazante pidiendo que se retire del edificio y también le habían pintado cruces negras en su puerta.

"Es mi vocación y la voy a defender a muerte. Espero que todo esto sirva para que no vuelva a pasar. No estamos para lastimar a nadie, solo queremos ayudar. La gente nos sigue agrediendo, nos grita en la calle, y eso no sirve. ¿Para qué los aplausos? ¿Para encontrarme después con esto? Yo quiero que la gente esté bien y nos felicite de otra manera", había dicho la mujer en julio pasado.

Fuentes judiciales indicaron que las pericias caligráficas practicadas sobre algunos de los vecinos del edificio no arrojaron resultados compatibles. De todos modos, se sigue investigando y ahora se le sumarán estas nuevas advertencias.