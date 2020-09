"Estamos agotando todas las instancias para evitar retroceder de fase"

Las alarmas comenzaron a sonar en el municipio. El incremento de casos y de los porcentajes de ocupación de camas en los diferentes centros asistenciales genera preocupación en las autoridades locales. Sin embargo, la idea sigue siendo intentar mantener a la ciudad en fase 4, para que muchas de las actividades económicas que poco a poco pudieron comenzar a reactivarse, no tengan que volver a bajar sus persianas.

Por eso, a partir de este fin de semana, se jugarán una de las últimas cartas. Personal municipal, junto con gente de tránsito urbano, defensa civil y voluntarios estarán en los diferentes espacios públicos buscando generar conciencia en la población y repitiendo una y otra vez cuáles son los mejores hábitos para no contagiarse de coronavirus.

"Vamos a trabajar en el cambio de conducta de la gente y vamos a comenzar durante este fin de semana. A través de la promoción y de la educación buscamos que la gente incorpore más y mejor los hábitos de cuidado personal. Estaremos presentes en los espacios públicos con diferentes organismos tratando de hacer docencia y de explicar los beneficios del uso del tapabocas y de la correcta higiene. No queremos restringir los accesos a los espacios públicos, queremos que la vida se lleve con la mayor normalidad posible, pero también creemos que los controles no deben relajarse porque eso afecta a algunas actividades económicas y pone en riesgo la vida de las personas", mencionó esta tarde Adrián Jouglard, secretario de gobierno, en diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Dentro del alerta que estamos atravesando, vamos a agotar todas las instancias que tenemos a mano para tratar de evitar volver a una fase anterior, teniendo que restringir alguna actividad económica", reiteró.

Según Jouglard, el aumento comienza a generar algunos confilictos y uno de ellos tiene que ver con la saturación en los laboratorios. En ese contexto, le apuntó directamente a las obras sociales privadas y aseguró que por el momento no han tomado el rol que les corresponde.

"Muchas obras sociales no tienen la cobertura del test del PCR y en esos casos, se está usando la cobertura del sector público, eso genera un conflicto, porque el laboratorio del hospital público no da a basto con los resultados de Bahía y de la región", dijo.

"Lo que nos parece es que hay un participante de todo esto, que es la seguridad social, que no ha tomado el rol que debe. En principio fue un gran espectador en el desarrollo de la pandemia, creyendo que no tenía relación con esto. Algunas ya empezaron a ponerse a tono, otras lo deberán hacer para que el sistema público no se vea complicado", completó.

Jouglard también se refirió al porcentaje de camas clínicas que se encuentran ocupadas actualmente y mencionó que de complicarse, la utilización de los UCMA sería una opción. "Hay que activarlos y tenerlos listos para los casos que no sean graves y no requieran una internación en terapia intensiva".

Por último, alertó sobre la relajación que existe, sobre todo en la población joven. "Salvo casos muy puntuales, un joven se va a contagiar y la va a pasar como una gripe común. Pero el tema es que seguramente esa persona vea a algún familiar o a algún adulto mayor durante los días en los que está incubando el virus y es ahí donde la situación puede complicarse", completó.