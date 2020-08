Comerciantes autoconvocados afirman que "el bahiense no se acostumbra al horario corrido"

Días atrás, luego de una prolongada reunión entre representantes la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, la Cámara de supermercados, el gremio de Empleados de Comercio y el municipio, se definió que, a partir del 1° de septiembre, se ampliará el horario de atención al público, en el contexto de pandemia que obliga a mantener vigentes ciertas restricciones.

Facundo Borri es el referente de los comerciantes autoconvocados y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, admitió que en la mencionada cumbre de dirigentes "hubo discusiones como toda negociación en la que se piensa totalmente distinto. Logramos consensuar una forma escalonada porque vamos atados al comercio esencial. Nosotros desde un principio pretendíamos un horario libre, como en cualquier ciudad de un país democrático. Habrá una nueva reunión el 30 de octubre para terminar de consensuar, viendo qué decreta el Presidente para aquel entonces y poder trabajar como cada uno quiera".

"Primero, cuando estábamos con la cuarentena estricta se firmó un acuerdo para poder abrir hasta las 17. Ahora se rubricó otro, a sabiendas de que no hubo un consenso total para que haya circulación de gente más espaciada. Nos conformamos con esta apertura escalonada. La gente no se acostumbra, sale a partir de las 16:30 al centro. Quiero dejar en claro que esto no es un capricho del comerciante, no hay una grieta con el empleado", resaltó Borri, en el programa "Una Buena Razón".

Y esgrimió a viva voz: "Los 410 locales que firmamos la encuesta con todos nuestros datos somos de Bahía Blanca y arriesgamos nuestro capital para sostener los negocios. Nuestra calidad de vida va de la mano con la de los empleados, trabajamos la misma cantidad de horas que ellos. Nos toman como mega empresarios, pero somos gente de laburo que trabajamos a la par del asalariado".

"Hace cuatro años que venimos mal, nos hemos ido achicando porque no dan los números. La venta informal nos afecta directamente. Muchos comercios del centro que daban a la calle han migrado al showroom. Los alquileres de los locales son impagables, a lo que hay que sumarle la carga de los empleados. Queremos calidad de vida para todos, pero con la crisis que estamos viviendo, creemos que no es momento de negociar esto. Me parece lógico lo que plantea el gremio, pero no es el momento ni la manera", finalizó, en el cierre de su testimonio radial.