Manuel Wirtz: "El deseo es el motor de la vida y la meta es el camino"

Manuel Wirtz es un ejemplo del artista que sabe reinventarse, aquel que es capaz de "hacer todo bien" como si naturalmente hubiese incursionado en determinada actividad (sea como músico, conductor televisivo, comediante o mimo) desde pequeño. Sin dudas, el ADN de un verdadero talento que se tomó unos minutos para dialogar con LA BRÚJULA 24.

"El elemento común en lo que hago es el deseo, que es lo que moviliza a que uno intente llegar a donde sueña. Ese es el motor de la vida porque uno todos los días sale a la búsqueda de la satisfacción y el cumplimiento del objetivo. La meta es el camino y lo he podido experimentar en las diferentes actividades que emprendí. Soy un buscador de historias sin mapa del tesoro, sino habría sido más sencillo", señaló Wirtz, quien este domingo se sentará en la mesa de los mediodías de Juanita Viale en el mítico programa de Mirtha Legrand.

Con relación a esa felicidad que lo invade, detalló en el programa "Una Buena Razón" que "estoy rodeado de mucho amor, con mis hijos. Eso facilita mucho las cosas, es importante el entorno para que lo que uno emprende sea interesante para contar. Cuando fui conductor de televisión para chicos sentía que los chicos tenían que jugar en el piso con sus amigos, en el barro. También cuando trabajé con Francella necesitaba entretener a la gente y al cantar una balada quiero llegar al corazón a la gente".

Y rememoró: "Cuando fui mimo fue porque no tenía en claro qué expresar con la voz. Por eso experimenté llegar al otro con el cuerpo. Ya de chiquito era inquieto, insoportable, pero que se la rebuscaba solo. He sido muy feliz, tuve una infancia maravillosa en San Nicolás. Hoy soy padre y nadie te enseña a serlo. Tengo tres hijos entre la adolescencia y la juventud. Con mis hijas mujeres reconozco que soy cuida, pero sabiendo que los tiempos han cambiado".

"En lo que respecta a mi voz, sigo cantando los temas con la misma tonalidad con la que los grabé. Me cuido mucho del frío, pero me pierde ver partidos de fútbol como hincha de River y pegar unos gritos me hace pensar automáticamente 'qué estoy haciendo'. Antes de cantar hago ejercicios con una coach excepcional que trabaja con artistas grosos. No soy un estudioso del tema, soy más intuitivo que técnicos. Igualmente, estudiar me salvó la vida porque no podía hacer más de dos shows seguidos y quedaba disfónico", apuntó, con relación a su educación vocal.

Por último, habló de su presente: "Hay cuatro canciones que pueden escucharse en mi cuenta de Instagram y son parte de un nuevo trabajo, entre ellas la versión del tango Uno en género blues. El 25 de septiembre presentaré un nuevo tema junto con Diego Torres. Y por supuesto estoy a punto de hacer mi primer streaming el 13 del mes próximo a las 20 junto a mis músicos, repasando toda mi historia musical, interactuando con la gente, sin que sea un falso vivo".