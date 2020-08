Protesta frente al municipio: "Queremos pagar los terrenos, no robarlos"

Un grupo de personas que tomaron tierras en un sector cercano a Don Bosco al 3900 se manifiestan esta mañana a metros del Palacio Municipal en un claro reclamo para solucionar sus necesidades habitacionales que tienen a sus familias viviendo en condiciones irregulares, en cuanto a lo que dicta la ley.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Ariel -vocero de los vecinos autoconvocados- sostuvo que "estamos reunidos aquí porque la única respuesta que recibimos por parte del Estado es que nos manden la Policía. Nosotros estamos en los terrenos de atrás del Yaguar. Entiendo que no son nuestras tierras, pero las autoridades no nos dan otra opción. No está bien usurpar pero lo que pedimos es una ayuda conforme a lo que se solicita".

"La mayoría estamos viviendo de prestado. En mi caso particular no soy de acá, ni tengo amigos bahienses. Estábamos en la casa de un familiar de mi señora, pero en tiempos de pandemia se hace difícil. Nos sacaron de los terrenos que están al costado de las vías y lo entendimos. Presentamos un listado al municipio con la promesa de recibir respuestas y nunca nos llamaron", resaltó durante la entrevista con Germán Sasso.

Y dejó en claro que "nosotros no queremos que nos regalen nada, estamos dispuestos a pagar. La mayoría somos pensionados. En mi caso soy no vidente y vendedor. No le queremos robar nada a nadie, quiero un lugar para vivir bien. Sabemos que no es el camino, pero el Estado no nos da otra opción. Somos 140 familias en el sector que estoy yo, pero hay diferentes tramos de tierras cercanas".