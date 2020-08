"Se han dado algunos focos, pero fueron espontáneos"

El asesor en tierras y usurpaciones del Municipio, Gustavo Avellaneda, habló con LA BRÚJULA 24 sobre la reiteración de tomas de tierras registradas en el último tiempo en la ciudad, y reconoció que "se han dado algunos focos, pero fueron todos espontáneos". De esa manera, el abogado descartó que se trate de situaciones movilizadas por agrupaciones políticas.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el letrado manifestó que "entiendo que no es nada programado ni premeditado por nadie. Pero lo digo a título personal, no tengo constancia. Cuando se da una situación así me presento, hablo con la gente y veo que la necesidad real está, creo que fue motorizado por la cuarentena".

En ese sentido, Avellaneda dijo que "el hecho de que tuvieran que vivir varios familiares juntos hizo que hayan salido a buscar un lugar para estar porque no se toleran más. Encontramos gente muy joven, con hijos mayormente y que evidentemente necesitan un lugar".

"Y también quiero resaltar que no hay situaciones de calle, pasa que no se toleran más las condiciones en las que están viviendo. También pasa que son vecinos del mismo sector que ven los terrenos libres y deciden tomarlos. El tema pasa porque se da un efecto contagio muy rápido, que pasa los fines de semana cuando no hay control", aseguró.

Gustavo Avellaneda, asesor de la comuna.

Consultado respecto de las medidas que se toman cuando se recibe una denuncia de toma, el profesional indicó que "cuando tomamos conocimiento, lo que tratamos de hacer es ir a limpiar para evitar que se propague. De hecho tengo grupos de WhatsApp con gente que ha tomado tierras para intentar darles una solución, pero son trámites que llevan su tiempo y con la pandemia todo se demora un poco más".

"Nosotros tenemos el 3% de la tierra en disponibilidad de ser usada por el municipio, Bahía Blanca es el distrito con más tierra ociosa de la Provincia, que no se han usado pero que no pertenecen a la comuna, por ejemplo las del ferrocarril", comentó el abogado.

Y agregó: "Esas promesas nunca se terminaron de plasmar, hay 400 metros para cada lado de la vía que eran del ferrocarril, pero no está la aceleración para trasladar esa tierra a los municipios, de hecho nosotros cuando fue la toma de Spurr, no había decisión para poder hacer la denuncia, en ese sentido hay una demora muy importante por parte del Estado".

Por otra parte, a modo de ejemplo contó que "cuando alguien ofrece un terreno que no le pertenece estamos hablando directamente de una estafa. No faltan los vivos. En White nos pasó de un sujeto que vendió 7 lotes y la gente empezó a limpiar. Cuando el resto de la gente vio lo que hacían, fueron y tomaron toda la manzana".

"Una vez que se instalan lo hacen en modo villa, improvisado sobre la marcha, y esa calidad de vida tampoco se la merecen", apuntó.