Claudia Acosta, una luz de talento que se proyecta sin fronteras

Claudia Acosta es una gran cantante nacida en la ciudad de Punta Alta, aunque desde hace años reside en Bahía, donde aporta toda su música y carisma. Una vastísima carrera en la que conjuga calidad personal y la permanente búsqueda de la excelencia la posicionan cada vez más en el ambiente.

Es por eso que hoy, Claudia no tiene fronteras. Esta mañana, la artista local habló con el equipo de "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24 y fue, verdaderamente, una charla imperdible en la que abordó varios aspectos de su vida.

Primero, lógicamente, se refirió al presente ligado a la cuarentena. "Es raro todo esto, hacer un vivo en la cocina de casa para poder estar en contacto con la gente, capaz que me pega más a mí que al resto. Hice tres y no quise hacer más porque la sensación es otra".

"Los artistas siempre fuimos el último orejón del tarro y ahora es lo mismo, y nos queda un tiempo largo sin poder hacer nada. No estamos ensayando con mi banda Mejunje, es una sensación horrible. Es todo un paquete de gente que labura de esto", aseveró.

Por otra parte, Claudia comentó que "puedo hablar desde mi lugar, yo estoy dando clases de canto vía online, y falta ese detalle de lo humano que no está. Extraño cantar, estar en el escenario y sé que va a costar mucho. Somos seis personas y vamos a tener que mantener un distanciamiento o tocar al aire libre".

"Antes de todo esto ya nos costaba, ahora es obvio que es más difícil", sostuvo.

Según explicó, el ida y vuelta con el público es lo indispensable. "Yo funciono así, hablando con la gente. Tener que comunicarte a través de una red que a veces no anda es feo. Es como si toda la vida uno grabara en estudio, que es algo asqueroso porque no es frío, no se siente lo más fuerte que tiene esto".

"Todos pensamos que iba a durar poco la cuarentena y empezamos a hacer otras cosas, llegó un momento en que pensamos en no volver a cantar", dijo.

Consultada respecto de lo que viene, señaló que "lo que está clarísimo es que no quiero más streaming. Con los chicos de la banda nos pusimos a pensar en las formas para grabar, a preguntar cómo podemos transmitir los ensayos. Es como una dualidad, no podés desaparecer de las redes porque dejás de existir".