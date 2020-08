Los supermercados chinos se rebelan y chocan con Empleados de Comercio

La Cámara de Comerciantes Chinos en Bahía Blanca resolvió, de manera unilateral, dejar sin efecto el acuerdo que habían firmado meses atrás con la Asociación de Empleados de Comercio, y decidió extender el horario de apertura hasta las 21 horas.

Según entienden, este tipo de comercios se encuentran encuadrados como autoservicios, minimercados o despensas, por lo que consideran que califican como locales de proximidad y que no hay reglamentación que les impida el regreso al horario anterior. Esta determinación generó un conflicto con la Asociación Empleados de Comercio. De hecho, representantes del gremio salieron esta tarde a fiscalizar y a intentar cerrar los supermercados a partir de las 18.

"El acuerdo no tiene ningún tipo de vigencia. Nosotros enviamos una carta documento al municipio y al gremio manifestando que la Cámara decidía salirse y abrir hasta las 21. La carta salió hoy por la mañana y yo me aseguré de enviarla también vía WhatsApp, un medio más que avalado sobre todo en tiempos de pandemia", mencionó Juan Ignacio Vitalini, representante legal de la Cámara, en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Según mencionó Vitalini, Empleados de Comercio se negó a tomarle la nota en la que los supermercadistas pedían retomar el horario anterior y aseguró que desde la Municipalidad no recibió ningún tipo de opinión que rectifique esta medida.

"Si están bien asesorados, tienen que entender que si los supermercadistas quieren abrir hasta las 21 es porque dejaron tácitamente de lado el acuerdo firmado oportunamente. Nosotros lo venimos pidiendo desde el 31 de julio, cuando se habilitaron los bares y los restaurantes. Me he comunicado con Miguel Aolita para que convoque a una nueva reunión y que se modifique el horario, pero siempre me fue negada, hasta que esta situación colapsó en el día de ayer", dijo Vitalini.

"Lo que plantea Aolita no es legal. Ellos dicen que los únicos que no están de acuerdo son los chinos y eso no es cierto, porque La Banderita y La Ilusión, por ejemplo, no quieren mantener el horario tampoco. Se negó a recibirme la nota sin ningún tipo de argumento y eso es una chicana. Quieren extender la agonía hasta mañana. Quiere demostrar quién tiene más fuerza. Por eso, ante esa situación, no me quedó otra alternativa que enviar la carta documento", planteó.

Según Vitalini, los supermercados se encuentran en una situación de desventaja, porque otros comercios de barrio, que tienen las mismas condiciones, pueden abrir durante más horas. "Las carnicerías, las despensas y los negocios de barrio abren hasta las 21. Y eso puede perjudicar a los empleados que trabajan ahí, porque si los supermercados tienen menos ingresos, van a empezar a despedir gente", completó.

Aolita: “No tenemos ninguna notificación fehaciente”

El titular de la Asociación Empleados de Comercio, Miguel Aolita, contestó rápidamente y en diálogo con el programa “Nunca es Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 aseguró que su gremio “no tiene ninguna notificación fehaciente” referida al nuevo horario de cierre de los supermercados chinos.

En esa línea el líder del gremio mercantil confirmó que “el horario de hoy es de 9 a 18 y estamos haciendo los controles. A los que tengan abierto vamos a invitar a los empleados a que se retiren a su domicilio”.

Una vez más Aolita dejó en claro que no recibieron nada, y contradijo al Dr. Vitalini, representante de los supermercadistas, el cual mencionó que no le quisieron tomar la notificación. “No nos podemos negar a recibir una carta documento. A lo sumo se recibe y se contesta, o no. Pero hay que recibirla. Cuando llegue la carta, el equipo de abogados evaluará los pasos a seguir”.

En otro pasaje de la charla contó que “una cosa es negociar y sentarse a negociar, y otra cosa es decir nosotros a partir de mañana abrimos hasta las 21. Hay un acuerdo firmado donde pusieron la rúbrica un montón de comercios además de la Cámara, la Asociación… podría nombrarte todos. Cuando llegue la carta documento, el abogado del gremio evaluará la contestación”.

A su vez Aolita confirmó que “El área de fiscalización está interviniendo en estos momentos. Hablé con José Montanaro y él me dio el teléfono dónde llamar si notamos alguna irregularidad para que ellos vayan. A esta hora, 18:39, ninguno me ha llamado diciendo que vio alguna irregularidad en algún supermercado chino”.