Joaquín Cosío, el gran actor latino y uno de los mejores momentos de su carrera

Hablar de Joaquín Cosío Osuna es hablar de arte en su máxima expresión. Actor ultra reconocido y poeta, ha sabido a lo largo de los años instalar su rostro y performance en todos los ámbitos. Y así y todo, aún no tiene techo.

Dicen que encarnará a Vandal Savage en la secuela de "The Scuicide Squad". Aunque lo cierto es que el querido "Cochiloco" es uno de los actores con más rostros posibles en esta Iberoamérica que, al igual que él, sigue sorprendiendo.

El General Medrano de "Quantum Of Solace", Scorpion en la creativa serie animada "Spiderman Into The Spider Verse", el recordado (y querido) Don Neto de "Narcos" o Rafael Bautista de "El Candidato", son apenas algunos (y recientes) éxitos de una carrera enorme y prodigiosa.

Esta mañana el artista mexicano, quien además supo darle voz al polémico y carismático "Ted" (el oso), habló con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24. ¡Y no se calló absolutamente nada!

Primero, Cosío explicó que "estamos confinados desde hace bastantes meses, aquí en México ha tomado una vertiente muy trágica y aquí estamos en casa, recuperando un poco el tiempo con la familia y haciendo esas cosas que antes quizás no podíamos por tiempo".

"Todo se detuvo como un tren en seco y todos los vagones se vinieron encima. Todos los proyectos se quedaron por la mitad y los que tenían que empezar se postergaron. Ha sido un tiempo vacío, aunque ya han empezado a moverse algunas cosas y veremos cómo se encamina todo", relacionó, sobre lo que dejó y seguirá dejando la pandemia producida por el coronavirus.

En esa misma línea, el actor señaló que "es un poco complicado aprender a estar quieto, fueron dos o tres años con bastante trabajo. Una carrera con bastante fortuna, por eso ahora podemos mirar un poco hacía atrás. Hay varios personajes intensos que he interpretado, cuando yo en realidad soy una persona bastante pacífica".

Y recordó sus inicios. "Yo soy Licenciado en Comunicación, no pensaba que de alguna manera iba a formar una carrera de estas dimensiones, y el teatro era lo que más hacía de joven y que aún hago cuando puedo. El cine, en realidad, fue un accidente más que otra cosa".

"Más allá de la gran aventura entrar en el maravilloso mundo de una ficción tan legendaria como la de James Bond, lo más interesante de ello fue que esas producciones se fijaran en mí", aseveró "Cochiloco", en relación con su trabajo en una superproducción.

"De pronto me llegó un correo para viajar a Londres y ahí me di cuenta que era cierto. Finalmente aposté por lo que tenemos que apostar siempre, que es divertirme. No pienso pasar un solo mal momento, es así como lo veo", dijo.

Ted. "Es un personaje grandioso, un pícaro mal hablado", remarcó. Y contó cómo se hacen ese tipo de doblajes: "En buena medida los que son responsables de los doblajes tienen que ver con la dirección, nosotros somos un medio para un resultado final. Es tremendo darte cuenta al final de la dicción que tienes. Enfrente te ponen pequeñas señales que te indican cuando tienes que entrar en cada diálogo".

Seguramente, el mexicano talentoso nos seguirá sorprendiendo con nuevas producciones. Que nos deparará su carrera llena de triunfos? Muy pronto lo sabremos.