Alberto Velasco: de "Vis a Vis" al mundo integral de las artes

Alberto Velasco. Actor, director, bailarín y coreógrafo español. Con 38 años es, sin lugar a dudas, una de las mentes más privilegiadas en el arte dramático de habla hispana. Dotado de talento descomunal, es considerado un “todoterreno de las artes”.

Su papel en la popular "Vis a Vis", de Netflix, no hizo más que catapultarlo al mundo entero. Allí le dio vida a Palacios, un funcionario penal caracterizado por su generosidad y lealtad. Personaje que, por supuesto, cambió su vida.

Esta mañana, el nacido en Valladolid habló con todo el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por el aire de LA BRÚJULA 24. ¡Y no se calló nada!

Por caso, el artista español habló del presente, del aislamiento social y de sus proyectos más inmediatos. "Para mi Argentina es un lugar muy especial y me gustaría ir más seguido cuando pase este castigo de la pandemia. Estamos en un momento muy triste por todas las vidas humanas que se pierden, los países van quedando en bancarrota. Parece que el virus nos sigue dando problemas y arrinconando, yo de todos modos intento no perder la esperanza, pero no es fácil".

"Como decía Picasso, todo lo que te puede imaginar lo puedes construir. Y es el momento de traer nuevas realidades, de construir nuevos sistemas y vínculos entre nosotros. Creo que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad para cambiar las cosas", aseveró.

Además, señaló que "yo en esta pandemia estoy procurando quedarme con todo lo bonito que hay, y no buscarlo. Dentro de las casas, con las ventajas que tenemos con la tecnología podemos conectarnos. El arte nos está salvando y trayendo algo de alivio, entretenimiento y humor, que es muy importante".

En cuanto a su faceta de bailarín, se comparó en el hecho de "los abejorros, que en realidad no pueden volar pero lo hacen igual, es una incongruencia maravillosa que tiene la ciencia".

El verano en España. "Es un país que más de la mitad de su PBI viene del turismo, pero ahora nos estamos volviendo a confinar por los rebrotes. La gente va a las playas y no toda la gente toma las medidas adecuadas. Se nos está aconsejando ahora quedarnos en zonas cercanas a nuestra casa. Igual, pensábamos que las playas iban a estar todas cerradas y no es así, como en Barcelona por ejemplo".

"Parece que se nos hubiera quitado la sensación de lo mal que la pasamos hace un mes y medio, y eso no puede ser. Tenemos que cuidarnos más que nunca", añadió. Y en esa misma linea, el entrañable "Palacios" consideró que "nos podemos juntar en grupos de como máximo 10 personas, las mesas están más separadas entre sí, te desinfectan antes de entrar a un restaurant, pero el peligro viene cuando te tomas dos copas de más y te olvidas del alcohol y de los cuidados".

"Yo tengo personas de riesgo dentro de mi círculo más íntimo y la verdad que no la paso bien, me da pánico cuando salgo y me termina generando mucho estrés", sintetizó.