Maradona, tras el revés judicial para Claudia Villafañe: "Atrapamos a los malos"

La semana pasada hubo novedades en una de las causas que Diego Maradona inició contra Claudia Villafañe. Se trata de una investigación por evasión tributaria de la que la organizadora de eventos ya había sido sobreseída en el 2019. El ex futbolista y su abogado, Matías Morla, no quedaron conformes con el fallo en aquel entonces y pidieron que se revisara. A raíz de esta solicitud, y después de un minucioso repaso por las pruebas presentadas, dos de los tres jueces a cargo decidieron reabrir el caso.

Maradona, que sigue de cerca y con mucho interés este asunto, le envió un mensaje de voz a Jorge Rial, quien lo reprodujo en el ciclo que conduce por América, Intrusos. Al Diez se lo notó muy enojado, a pesar de la buena noticia para él.

“Quieren bloquear a Morla, mi abogado, porque tienen miedo. Están cagados porque les ganamos en todo. Ahora Morla es el malo de la película y no, no es así. A los malos de la película los atrapamos”, aseguró Maradona en el mensaje.

El jueves pasado, una vez que salió el fallo, Claudia y Diego hablaron por teléfono. Sobre esta conversación hizo referencia Morla en Intrusos: “No sé quién llamó a quién, pero Diego me dijo que lo haga público. Él le dijo: ‘Devolveme mis cosas. Ya estoy harto, me moría y vos comprabas departamentos’. También hablaron de cosas puntuales de la serie (Sueño bendito)”.

La charla, como era de esperar, no se dio en buenos términos. Fue levantando temperatura y la terminaron de manera abrupta después de un intercambio acalorado. Morla puntualizó: “Que (Claudia) se enoje con el contador que le hizo blanquear esto y no le sirvió para nada y tuvo que pagar el 10 por ciento. ¿Qué tiene que ver Maradona? Tampoco que se enoje con Burlando (el abogado de ella), que es el único que está haciendo todo bien”.

Por otro lado, se refirió a la salud de su representado: “Diego está impecable. Se puede hablar, razonar… Le dijo a Claudia cosas que una persona que no está en sus cabales no las puede decir. Él está pidiendo lo que le afanaron, no está pidiendo la Torre Eiffel. No está mal como dicen, lo que sí le hace mal son los temas familiares. En televisión piden una curatela, o dicen que está preso. Hasta habla con el abogado de Miami, le comunico y habla él”.

Morla también se refirió al tema puntual de la investigación por evasión. Una de las primeras preguntas fue referida a qué significa la revocación que se dio. “Significa que ella se había acogido a la ley de blanqueo, que yo en su momento lo critiqué diciendo ‘si no le robaste a Maradona, ¿para qué tenés que blanquear bienes que tenías en la oscuridad?‘”, empezó. Y continuó: “La Cámara dijo que ese sobreseimiento está mal dictado porque ella nuevamente mintió, no dijo la verdad de los bienes que tenía: cuentas de Uruguay, cuando Diego le prestó plata y ella la devolvió a otra sociedad que está en Suiza. Cuentas y cheques en Estados Unidos”.

El letrado sostiene que a la hora de pedirle pruebas a ella faltaron varios detalles que se obviaron. Desde su lado, piden mayor rigurosidad. “Hay que seguir investigando y evaluando para poder determinar cuál es el objeto de la presente situación. Acá hay una realidad: Claudia, a la fecha de los hechos, no trabajaba y tiene propiedades en Estados Unidos, cuentas en Suiza que no tiene forma de acreditar. Ella dijo que su padre ganó una lotería en Mar del Plata. En Estados Unidos se rieron cuando dijo eso”.

Asimismo, se refirió a una de las tantas internas familiares que distanciaron a Maradona de sus hijas: “Diego no fue al casamiento de Dalma porque no quiso. Quieren hacer un personaje como que lo tengo en el fondo, lo saco y hago todo yo. Es algo que se cae a pedazos. La Justicia no puede estar toda comprada”.