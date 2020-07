Alberto Fernández: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy"

El presidente Alberto Fernández se encuentra anunciando desde Olivos cómo sigue el aislamiento social obligatorio en el AMBA y en el resto del país. Con 6.377 nuevos casos reportados esta mañana por el ministerio de Salud y más del 50% de las camas de terapia intensiva ocupadas, la cuarentena no sufrirá grandes modificaciones.

El Presidente está acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes ayer estuvo reunido por casi 4 horas para definir cómo continua la extensión de la cuarentena.

"El problema ha comenzado a irradiarse a otras provincias", dijo Fernández al inicio del anuncio, si bien remarcó que "el foco es el AMBA". "Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención", agregó.

"No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla y la única solución que encontramos en cuidarnos nosotros", dijo el Presidente, y anunció: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy".

"El virus está circulando más".