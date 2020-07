Ricardo Reynaud, el "pastor" de la cárcel que llega a la TV

Ricardo Reynaud es un actor mexicano de 45 años que da vida a un pastor en la segunda parte de la icónica serie "Enemigo Íntimo", que por estas horas es tendencia en la plataforma Netflix.

Medios internacionales describen a Reynaud como un artista muy versátil, cuya piel está dispuesta a vestir a una amplia gama de personajes, siempre que aporten profundidad a la trama de la ficción.

Y así lo demuestra en la piel de Germán "El Pastor" Soto. Al respecto, el actor habló esta mañana con el equipo periodístico del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24 93.1.

Primero, consultado respecto de las expectativas por el inminente estreno en Netflix, contó que "la primera tuvo mucha audiencia, ahora se han agregado algunos personajes, con actores españoles que son muy buenos. Hay cierta ansiedad".

"En Estados Unidos se estrenó hace algunas semanas y ahora esperamos por las plataformas. El pastor Soto es un cristiano que predica en la cárcel junto con su esposa, y cuando los protagonistas caen allí tienen esa confrontación muy fuerte como hermanos y yo empiezo a inmiscuirme en toda esa revuelta del nercotráfico que traen ellos", explicó sobre su participación.

Y agregó: " Eso empieza a cambiar mi vida y la de mi mujer. Todo lo que venía siendo una apariencia emerge y ocurren muchas cosas interesantes".

También habló de la preparación del mismo. "Me fui respetuosamente a meter en ceremonias religiosas y ese fue el detonante más importante, porque me topé con algo que me llamó mucho la atención, con una audiencia que lo seguía fervientemente. Ahí empecé a imaginarme como sería la vida de mi personaje".

"Los invito de todo corazón para que vean esta nueva temporada porque van a encontrar mucha más acción, es una muy buena serie para entretenerse en familia", detalló.