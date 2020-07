Golpearon y le prendieron fuego la casa a un enfermero porque se contagió de coronavirus

Daniel Porro, un enfermero de la provincia de Neuquén, denunció que fue golpeado por un grupo de vecinos que quería que se fuera del barrio porque había sido positivo de coronavirus. Además, le prendieron fuego la casa y le robaron el auto.

Si bien la situación llegó a un punto crítico el jueves pasado, la víctima sostuvo que ya venía recibiendo amenazas por parte de uno de los vecinos desde que se supo que se había contagiado.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”, fueron las palabras textuales que le dijo esta persona, según contó Porro en diálogo con el diario La Mañana de Neuquén. El mismo hombre, agregó, le había advertido que le robaría el auto.

Las amenazas empezaron a mediados de junio cuando el hombre debió ser aislado primero en su casa por el Covid-19, y trasladado después al hospital Bouquet Roldán, donde fue dado de alta a los 14 días con hisopado negativo.

Entonces, las palabras se convirtieron se convirtieron en hechos cuando el mismo vecino lo increpó una tarde en medio de la calle. “Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, agregó.

“Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, relató todavía conmocionado. Aunque la policía recuperó su Fiat Palio a las pocas horas, el enfermero decidió hacer público el caso: "Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido coronavirus”.

En ese sentido, responsabilizó "al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo”. Porro aseguró también que ya hizo la denuncia por la agresión que sufrió y espera novedades sobre los autores de la paliza.

Fuente: TN