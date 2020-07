"Mi actividad está autorizada", se defendió el profesor de parapente

Un importante revuelo causó en las últimas horas la nueva detención de un instructor bahiense de parapente que fue detectado junto con dos de sus alumnos en la zona de Rega Molina y Cuyo, cerca de los predios de Sociedad Sportiva y el Club Universitario.

En diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24, Fabián Meschini señaló que "estoy exceptuado para poder llevar adelante mi trabajo", al tiempo que añadió: "Tanto a nivel nacional como local está claramente tipificado que la actividad de las escuelas de vuelo está exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio, más allá de la fase de la cuarentena en la que se esté".

Y agregó: "No tengo nada en contra de los policías que ayer actuaron en el procedimiento, pero existe una zona gris en una circunstancia atípica como esta de la cuarentena que no está para nada clara porque, paralelamente, están prohibidas las actividades recretativas, aunque en este caso se trataba de una clase, no de un paseo por el aire que tampoco estaba previsto porque ayer no íbamos a volar".

Cabe recordar que sobre Meschini ya pesaba un antecedente de haber sido infraccionado por la violación del Artículo 205 del Código Penal, hace algo más de un mes cuando se le inició una causa por un episodio similar al de la jornada del último jueves.

"Por el radio de los parapentes, el distanciamiento social se respeta de manera inexorable. Incluso existe un protocolo aprobado y vigente que rige para poder llevar adelante las clases", finalizó, reiterando que la detención fue incorrecta.