El polémico tweet de Calamaro: "Queen es el grupo más inflado de la historia"

Sin anestesia y y con un mensaje directo, Andrés Calamaro escribió en su Twitter: "Queen es el grupo más inflado de la historia". Lejos de pasar desapercibido, sus seguidores comenzaron a cuestionarlo. El Salmón no se quedó callado y publicó una catarata de tuits.

Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Calamaro continuó con su punto de vista y aseguró que Queen no es una banda con "grandes letristas". Además, comparó: "Más melodía tiene el Trío Los Panchos". Muy contra la corriente y el sentir generalizado, lanzó: "No veo la película de Queen ni a patadas". Ante el aluvión de críticas, Calamaro observó: "Si no fuera una banda inflada ni te molestarías en comentar".

Sin embargo, el compositor argentino aclaró que le gusta la banda liderada por Freddy Mercury, pero que estaba lejos de considerarla el "mejor grupo de la historia". Luego, en una especie de "reivindicación", Calamaro sentenció: "Queen no es pobre musicalmente ni pobres en ningún sentido, son una de las cien bandas más grandes del Reino Unido. Me planto". Sin dejar lugar a dudas, reveló quién es para él el mejor artista de británico: "Sin dudas, Elton (John) es un grande en Gran Bretaña". A su vez, polemizó: "Queen no grabó London Calling", dando a entender que el álbum de The Clash es a su opinión superior a los grabados por Queen.

Por supuesto, su comentario continuó siendo criticado. Un usuario le preguntó por qué entonces tantas personas continuaban escuchando Queen. "Holganza musical", respondió el autor de "Flaca".

Desde hace dos días que Calamaro se dedica a responder a tuiteros enojados que no dudaron en atacar sus dotes artísticos. Uno de los usuarios lo increpó diciendo que él "no es músico, que es patético, resentido y no tiene talento". Irónico, Calamaro respondió: "Resentido no soy". Otra persona le escribió: "¿Vos entrás en el top ten del rock argentino?". Con el sarcasmo característico, el Salmón le contestó: "Ahora mismo no llegamos a diez top ten".