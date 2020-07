Pazos Crocitto: "Ulpiano Martínez debe expedirse y aclarar si es o no competente"

El defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 el alcance del comunicado difundido anoche por la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, respecto a la competencia del fuero en la causa desaparición de Facundo José Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez hace más de 70 días.

"Estas cuestiones de competencia son de las más complejas y técnicas que maneja la Justicia. No puede haber dos causas tramitando en dos fueros sobre un mismo tema porque no puede existir doble condena. El hecho es uno solo. Cuando hay una competencia federal y ordinaria, prima la Justicia Federal según la Constitución Nacional", sostuvo Pazos Crocitto, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Cuando alguien niega su competencia y se declara incompetente, remitiendo el expediente hay un sistema binario. Se acepta o se rechaza. No existe una tercera pata en esta discusión. El magistrado que recibe la causa no puede dejar un expediente en una situación problemática. Yo no puedo acompañar pericias a dos expedientes, porque puede ocurrir que uno avance en un sentido y el otro lo haga en el opuesto".

"Tampoco un magistrado puede ir hacia una sola hipótesis de entrada. Se deben analizar todas las variables. Si se produce la incompetencia de los magistrados, es la Corte la que define y es bastante frecuente que esto ocurra. Los fiscales no se declaran competentes o incompetentes. La jueza Calcinelli fue la que lo hizo", resaltó el defensor oficial en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, fue tajante e instó al fiscal federal: "El doctor Ulpiano Martínez debe expedirse sí o sí. Y la doctora Marrón, luego, es la que debe definir si es o no competente, para que un único magistrado intervenga en el entuerto. Si la respuesta es negativa vuelve a Calcinelli y recién allí podría ser remitido a la Corte".