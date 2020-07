Un bahiense le envió un video al presidente y Alberto Fernández le respondió

Como tantos otros, Ezequiel Masson, un bahiense que vive en Buenos Aires, accediendo al beneficio de la IFE y buscando progresar con esa ayuda se reinventó y montó un emprendimiento de comida, muy alejado a los equipamientos médicos que estaba acostumbrado a vender.

Sin embargo, y según le contó en un video al Presidente, este nuevo proyecto le permitió progresar en muy poco tiempo, y por eso encontró esa manera virtual de agradecerle a Alberto Fernández. "Decidimos comprar con ese dinero tres mozzarellas, un jamón cocido y algunas cositas más y comenzamos a trabajar" dijo Ezequiel.

Para su sorpresa el Presidente vio el video y le respondió. "No sabes cuánto me alegra que hayas podido aprovechar esa muy chiquita ayuda que el estado te está dando" le aseguró Fernández. Al tiempo que reconoció: "Confieso que también he hecho tallarines con esa misma máquina". Por último, se despidió a su manera: "Y no aflojes, porque siempre que llovió paró, como decía Olmedo. Y tenía razón". Mirá el cruce de videos: