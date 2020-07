"Los argentinos deberíamos estar unidos para pasar este duro momento"

Hablar de "JAF" es hablar de rock y blues en la Argentina. De eso no quedan dudas. Juan Antonio Ferreyra es cantante y guitarrista, conocido por haber integrado la histórica banda Riff junto a Pappo.

Esta mañana, en diálogo con el programa "Una buena razón", emitido por LA BRÚJULA 24, el popular músico relató cómo son sus días de aislamiento obligado. Y dejó un mensaje para la reflexión. "Estoy como la gran mayoría de los argentinos, con una reclusión obligatoria por ley, por esta cuarentena que fue impuesta en todo el planeta por la posibilidad de contagio del virus que todos ya conocemos", señaló.

Y agrwegó: "Me encuentra reflexionando, pensando, recordando momentos anteriores en donde tenía una comunicación muy fluida con mis fanáticos. En el año 2014 cumplí 4 millones de kilómetros manejados en todo el país, eso significa que he visto a cualquier cantidad de gente y hoy por hoy tengo una idea bastante concreta de lo que está pasando en muchos corazones, en muchas almas".

En tal sentido, el artista remarcó la importancia de la unidad. "Estamos en un momento donde podríamos, por ejemplo, enviar una palabra de aliento, de fuerza, una onda positiva y constructiva para mucha gente que hoy está emocionalmente tocada por circunstancias externas".

"Son muchas incógnitas, incertidumbres y miradas introspectivas por parte de personas transitan algo totalmente atípico. Surgen preguntas realmente sin respuestas y eso afecta a cualquiera, porque sabemos perfectamente bien que todos tenemos momentos de debilidad", añadió Ferreyra.

"Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Bahía Blanca, ciudad que conozco mucho de todas las veces que he ido a tocar, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida".

En esa misma línea, el músico explicó que "tal vez este sea un momento de comunicarnos entre nosotros para tendernos una mano auditiva, visual o virtual, una energía entrelazada entre todos los argentinos para darnos fuerzas ya que estamos siendo oprimidos por algunos motivos realmente muy importantes".

"Yo quisiera que todos los argentinos estemos unidos, por lo menos emocionalmente porque guita no hay, para pasar estos momentos".