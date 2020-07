Jaime Newball, un guardaespaldas inolvidable en "Perdida"

El actor panameño Jaime Newball forma parte del elenco de "Perdida", una serie española producida por Atresmedia en colaboración con Big Bang Media, en donde comparte trabajo con reconocidos actores como Ana María Orozco, Daniel Grao y el Flaco Solórzano.

La tira, que fue emitida en España a principios de año a través de Antena 3, donde recibió muy buenos índices de audiencia y excelentes críticas, sigue a paso firme en su incursión por Netflix. La misma narra la búsqueda de unos padres por su hija que lleva diez años desaparecida.

Y hoy, en diálogo con todo el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24 FM 93.1, "El Mudo" brindó su punto de vista del éxito rutilante de la ficción.

"Estoy muy emocionado, cuando me salió esta producción estaba muy contento por poder compartir cenas con un elenco de peso, pero no tenía idea de lo grande que sería todo esto. Ahora me toca hacer como una pausa y disfrutarlo al máximo, es como una especie de recompensa al trabajo y la dedicación a esto que uno hace con tanto cariño", reflexionó el artista.

Y recordó, sobre su llegada a Perdida: "Yo trato de reinventarme día a día, hace 12 años que trabajo acá en Panamá, y no hacemos producciones a gran demanda. Entonces llegó un momento en mi vida en el que me dije que podía intentar salir y hacer algún casting".

"Tuve la dicha de hacer un taller acá y logré asimilar y ponerme a la par de lo que está pasando en el mercado y me lancé. En el 2018 hice un casting para Colombia, me salió una película y a partir de ahí fueron una cosa atrás de otra", indicó el actor.

"Llegué el 10 de marzo en la mañana y en la tarde nos avisan que se iba a cancelar el festival de estreno por el Covid y no se sabía cómo manejar la situación. Comenzó a pasar el tiempo y pensé que afortunadamente pude estar de vuelta en Panamá, es mejor estar en tu propia casa y entorno".

En ese sentido, señaló que "lo importante es administrar la energía y evaluar bien lo que vamos a hacer cuando pase todo esto. Yo creo que mi proceso interno de cuarentena empezó mucho antes, tuve que bajar por completo mi revolución de trabajo cuando me fui a Bogotá para grabar Perdida, antes me la pasaba todo el tiempo ocupado".

¿Por qué hay que ver Perdida?

"Creo que la van a disfrutar, es una serie que tiene de todo un poco. Mucha acción, pero aparte de eso la historia llama la atención. Hay suspenso, giros dentro de la misma historia y actores que han hecho un trabajo fabuloso, tanto de España como Colombia y Panamá, entonces creo que por eso ha sido súper bien aceptada", consideró Newball.