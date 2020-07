Marta Castaño: "Cuando esto pase, resurgiremos gracias al peronismo"

Marta Castaño es una histórica dirigente peronista de la ciudad, ferviente militante del espacio que lideraba quien hoy es homenajeado, Juan Domingo Perón, en su paso a la inmortalidad hace exactamente 46 años y, en diálogo con LA BRÚJULA 24 se expresó con relación a la fecha alusiva.

"Este es un momento especial, de tanto dolor para los ciudadanos y compañeros. Con tanta ilusión habíamos recibido a un gobierno peronista que venía a devolvernos derechos que nos habían sacado. Sobre una quiebra del Estado y una economía devastada, los momentos son difíciles", sostuvo Castaño, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Sin embargo, fue optimista: "La esperanza es que esto pase lo más pronto posible y que con este gobierno peronista resurgiremos, tendremos más felicidad que en los cuatro años anteriores, donde sufrimos muchísimos".

"A todos los peronistas nos duele el sufrimiento de los demás. La grieta se da simplemente, incluso con Perón en el Gobierno, porque muchos no entienden que en esta vida estamos de paso y el dinero en nuestra mano es momentáneo. Y los que quieren acumular todo para ellos son los que producen la grieta, los psicópatas que no piensan en el otro", enfatizó la ex funcionaria.

Y dejó un mensaje: "Les mando un abrazo a todos los que sufren y debemos ser solidarios para que esto sea menos doloroso para todos. Soy peronista y respondo siempre a aquel que dirige con el proyecto nacional y popular. en este momento me representa la fórmula Fernández-Fernández".