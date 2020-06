La cuenta del exintendente Lopes "likeo" pornografía, él denuncia que fue hackeado

Esta tarde se comenzaron a viralizar capturas de pantalla de la cuenta de Twitter del ex intendente bahiense Rodolfo Lopes. Allí se podía ver como había dado "like" (me gusta) a un posteo pornográfico y días después a un pedido sexual.

El primer caso se dio el 2 de junio. Un vídeo con contenido explícito, que lleva como texto "quiero una amiga que me haga esto". El segundo fue dos semanas después, el 15 de este mismo mes. Ahí una mujer hacía un pedido sexual específico.

En ambos casos la redacción de LA BRÚJULA 24 pudo ver esa interacción en la red social, aunque no se llegó a constatar que hubiese algún tipo de mensaje escrito, ya que a las 19:30 la cuenta del ex intendente, @rodolfolopes20, fue dada de baja.

Consultado por este medio Lopes aseguró que fue hackeado. Según afirmó, le llegaron dos mails diciendo que habían querido ingresar a su Twitter desde una conexión desconocida. Al preguntarle si no se había dado cuenta que esos "likes" eran de hace un mes, respondió que no. "Ahora ni siquiera puedo entrar" comentó.