Elon Musk pidió que el sistema electoral de Estados Unidos se parezca al argentino

De cara a los comicios de noviembre, el multimillonario Elon Musk ha lanzado críticas severas al sistema electoral de Estados Unidos, calificándolo como “demasiado riesgoso”. En una serie de publicaciones en la red social X, de la cual es dueño, el empresario, simpatizante de Javier Milei, sugirió que el país debería adoptar el voto y conteo manual practicado en Argentina para “al menos evitar el fraude a gran escala”.

El martes pasado, Musk compartió el tuit de un usuario identificado como “Terminar el Progresismo”, que señalaba: “Argentina contó a mano el 99,9% de sus 27 millones de votos en menos de seis horas. No hay razón para que no se pueda hacer lo mismo aquí”. Musk respondió: “Esto debería ser un requisito. Si Argentina puede hacerlo, ¡Estados Unidos también!”.

En Estados Unidos, el sistema de votación no es obligatorio y, al no celebrarse en un día feriado con asueto nacional, permite a los ciudadanos votar anticipadamente o mediante correo. Esta flexibilidad ha generado preocupaciones en ciertos sectores sobre la posibilidad de hackear o manipular los resultados. Musk argumentó que “las máquinas de votación electrónica y cualquier cosa que se envíe por correo son demasiado riesgosas. Deberíamos exigir únicamente el voto en papel y en persona”. Agregó: “Cuando se combina con boletas por correo, el sistema está diseñado para que sea imposible probar el fraude. No se deberían permitir las boletas por correo y los buzones de votación, ya que las cámaras en las mesas de votación en persona al menos evitarían el fraude a gran escala al contar cuántas personas se presentaron en comparación con los votos emitidos”.

Finalmente, Musk compartió el análisis de otro usuario de X que citaba un video del conductor libertario de podcast, Joe Rogan, en el que se afirmaba que los demócratas “están importando personas” extranjeras porque “sólo necesitan existir para crear una boleta” fraudulenta. Musk coincidió diciendo: “Esta es una descripción más precisa de lo que sucede con respecto al fraude electoral”.

No es la primera vez que el CEO de Tesla menciona a Argentina. En abril y mayo, recibió a Javier Milei y recomendó “invertir en Argentina” y al pueblo que le brinde “su apoyo y le permita llevar a cabo su experimento, porque claramente las políticas del pasado no han tenido éxito”. Musk ha mostrado admiración por el discurso de Milei, especialmente en lo que respecta a medidas de desregulación económica y reducción del tamaño del Estado.

Trump arremete contra Biden en un encendido discurso

La carrera presidencial se intensifica con un nuevo ataque del expresidente Donald Trump contra el actual mandatario, Joe Biden. En un vehemente discurso en su club de golf en Doral, cerca de Miami, Trump lanzó duras críticas contra Biden, a quien le llueven peticiones para retirarse de la contienda tras su débil desempeño en el último debate.

Este discurso marcó la primera aparición pública de Trump desde que comenzaron las dudas sobre la candidatura de Biden para las presidenciales de noviembre. El expresidente republicano acusó a los demócratas de mentir para proteger a Biden y calificó la situación como “el mayor encubrimiento de la historia política”. Trump, durante su intervención de 75 minutos, centró gran parte de su discurso en descalificar a Biden, a quien describió como un líder “corrupto, incompetente y con problemas cognitivos”.

Frente a cientos de seguidores, Trump afirmó sin pruebas que Biden se ausenta regularmente del Despacho Oval, dejando a su hijo Hunter y a la primera dama Jill Biden al mando. En un tono más relajado, retó nuevamente a Biden a un debate sin moderadores y a una partida de golf, provocando risas entre los asistentes.

Biden recibe a aliados de la OTAN bajo la sombra de Trump y la escalada en Ucrania

En medio de estas acusaciones, Biden continúa su labor diplomática, recibiendo a aliados de la OTAN mientras persisten las tensiones con Rusia y la situación en Ucrania se agrava. La sombra de Trump y su retórica incendiaria complican el panorama político en un momento crítico para la administración Biden.

Con información de Perfil