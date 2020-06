Coti: "Vivir de la música es difícil en cualquier parte del mundo"

Famoso en partes iguales por las canciones que canta, y por las que ha escrito para otros, Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, conocido popularmente como "Coti" se tomó unos minutos para dialogar con LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Entrevistado en el programa "Nunca es Tarde", el músico argentino no buscó maquillar los sentimientos que le nacieron al recordar sus comienzos.

"Cuando uno decide dedicarse a esta pasión, que es una decisión de vida, es lo único firme. Vivir de la música es difícil en cualquier parte del mundo. Igual en Argentina, en Sudamérica, o en esos países de los que decimos que les falta… bueno, ahí cuesta mucho más" aseguró.

Y de la mano con eso, resaltó que "siempre está el miedo cuando arrancas, de cómo vas a pagar las cuentas, de cómo vas a hacer con el alquiler. Fuimos padres de mellizos de muy chicos. La vida nos dio esa bendición. Y eso te pone patas para arriba, te motiva, te activa".

Sobre cómo fue llevando su carrera, Coti sostuvo que "cada uno tiene que hacer su camino a su manera. No hay una fórmula. Una forma de hacerlo. Por más que nos quieran imponer formas para vivir, creo que no es así. Cada uno tiene que hacer su historia a su propia medida".

Y en ese aspecto resaltó que "hay muchas situaciones en mi vida que me han enseñado que hay que aprovechar las cosas que se presentan. El tema es abrirse puertas donde haya que abrirlas. Uno tiene que jugar con los elementos que tiene. Todos los compositores tenemos las mismas palabras, las mismas notas, pero hay que buscarle la vuelta".

Repasando su discografía, y aquellos temas que no son tan populares, el argentino que triunfa en España respondió de modo simple: "Los únicos en la historia de la música que tienen todos sus temas conocidos son los Beatles. Pero mirás la discografía de otros grandes artistas y le encontras nuevas canciones. Es parte del juego hermoso de hacer música. Mi obra no sería tal si no tuviese esos lados B".

Por último y repasando el concierto que dará a través de internet el próximo 12 de julio, el artista creador de "Color Esperanza" entre otros hits aseguró: "Nunca soñé que iba a hacer un concierto por streaming, desde mi estudio, con instrumentos muy personales que cada uno de ellos tiene su historia; las guitarras, el bandoneón, el piano que tiene casi 100 años… nunca lo soñé".