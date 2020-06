Frío extremo en Tierra del Fuego: la sensación térmica llegó a -20° y se congelaron los autos

Desde hace más de una semana, la ciudad fueguina de Río Grande es sacudida por una ola de frío polar extrema que parece no tener fin y generó postales inimaginables en este comienzo del invierno. El 23 de junio nevó todo el día y durante la madrugada del sábado 27 la temperatura batió un récord cuando el reloj marcó las 00 horas: fue de -13,8° C y la sensación térmica superó los -20º C.

La ciudad atraviesa temperaturas bajo cero extremas que marcan una tendencia histórica, debido que la última vez que hubo registros tan bajos fue en 1996. Para tener una noción del fenómeno que experimentan sus habitantes se puede reparar en que ese mismo día, en la Base Marambio de la Antártida, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una temperatura real de -0.4° y una sensación térmica de -5.8°.

Mar congelado de Río Grande Tierra del Fuego pic.twitter.com/Zhtjxl3gpu — Silvia Estanciero (@SilviaEstancie2) June 29, 2020

El clima no solo provocó problemas en el tránsito y en los domicilios particulares -sobre todo en las cañerías de las casas- sino que también congeló un auto y el agua en la orilla del mar. Tal como se puede apreciar en las imágenes que compartieron los usuarios en las redes sociales, un Peugeot 205 que había pasado toda la noche a la intemperie quedó cubierto de hielo en una ciudad que ofrece postales que se asemejan a una película.

Pero lo que más sorprendió fue el video que se viralizó del mar, que mostró su orilla cubierta de hielo y el agua con escarcha en su superficie. Este martes por la mañana, alrededor de las 8, se registró una temperatura de - 14.5°. Y si bien es menor a la de los últimos días, la intensidad del frío también se hizo sentir.

(Fuente: Infobae)