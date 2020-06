Tras una serie de robos, colocarán cámaras de seguridad en La Armonía

Era un blanco fijo. La sede del club La Armonía se había vuelto uno de los lugares preferidos para los delincuentes. Y esto para cualquier club es un problema importante, y mucho más para una institución barrial.

Por eso y en un esfuerzo importante en estos tiempos que corren, la dirigencia decidió colocar cámaras de seguridad en el predio.

"Después del último robo que fue hace casi un mes atrás, tuve una reunión con Gustavo Cheppi y Federico Montero. Desde la institución y más allá de la situación que estamos pasando, se hizo un esfuerzo enorme para poder dotar al club de toda la seguridad necesaria. Ahora se están colocando cámaras de seguridad. No sabemos realmente si vamos a lograr que no nos roben más, pero por lo menos continuamos extremando las medidas para evitar que hechos como este vuelvan a suceder", explicó Adrián Macre, actual presidente de la institución, en diálogo con EL DEPORTIVO 24.

"No es solamente doloroso cuando te roban, si no que también es costoso. Las últimas veces no había cosas de valor en el club, porque cada uno de los dirigentes se fue llevando los materiales a sus respectivas casas, pero igualmente iban a hacer daño", aclaró.

Además, Macre, quien forma parte de una comisión directiva interina, que se hizo cargo del club tras la renuncia de la anterior dirigencia, contó la realidad de la institución en medio de esta pandemia.

"Cuando llegamos había juicios laborales y deudas importantes y si bien esta pandemia nos paró, elegimos ver el vaso medio lleno y realizamos un gran trabajo en la parte administrativa. Ya solucionamos uno de los juicios y el otro lo estamos gestionando. Además, recuperamos el CUIT y volvimos a tener una cuenta bancaria para que los socios puedan pagar su cuota", recalcó.

"Estamos en una situación difícil. Tenemos muchos chicos becados, porque sabemos que la economía está difícil para todos. Pero a algunos pagan parte de la cuota y con eso nos vamos manejando", completó.

