Conocé a la joven que interpreta a Vivi en la serie "Vis a vis: El Oasis"

Paula Gallego tiene tan sólo 16 años de edad y es una de las revelaciones de la popular serie "Vis a Vis: El Oasis".

No solo empezó a ocupar un espacio de privilegio entre los actores más jóvenes iberoamericanos, sino que además, al visibilizar fuertemente el tema del abuso infantil, su labor toma aún más relevancia.

Encabeza una de las tramas secundarias del spin off que protagoniza Maggie Civantos y Najwa Nimri, y por su peso dramático, prevalece.

"La verdad que es maravilloso todo lo que pasa, la 'Marea amarilla' nos ha cogido a todos los actores nuevos de una manera espectacular. Lo único que queda es agradecer, porque al fin y al cabo lo importante es que la gente le guste lo que uno hace", expresó la artista sobre la fama que la rodea gracias a Vis a Vis.

Y consultada respecto sus vivencias con el resto del elenco, explicó que "en Almería hemos pasado mucho frío porque nos tocó un tiempo muy malo. Hay una escena que tengo con Najwa en la que hubo un viento tremendo, pero el rodaje en general fue maravilloso y aprendí muchísimo".

"Con el resto de los chicos hicimos un grupo muy lindo. Yo estaba en la playa y me llamó mi representante para avisarme que tenían un papel pequeño para mí y me puse super contenta porque es una serie que me encantó desde siempre", recordó Paula.

Además, explicó que "cuando me iban llegando los guiones era como que cada vez necesitaba más". "Hay algunas secuencias bastante fuertes y es duro saber que hay chicas o chicos que pasan por situaciones como esas".

"Ahora es el momento en el que no le toca solo a la madre, le toca a Vivi y no lo va a permitir. Intenta buscar la llave para poder abrir esa puerta y decir basta", indicó, sobre su trabajo en la tira.

En otro tramo de la nota, la joven actriz habló del aislamiento obligatorio generado en todo el mundo por la pandemia. "Fue una pena no poder ir al estreno, fue unos días antes que empezó la cuarentena. Era muy esperado poder juntarnos y verlos juntos".

"Nos llegaban muchos mensajes de gente que lo veía y eso es con lo que te quedas. Muy triste pero a la vez orgullosa por lo que hemos logrado", dijo.

