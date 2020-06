Marcela Tauro rechazó volver a Intrusos

Después de muchas idas y vueltas e infinidad de versiones, finalmente Marcela Tauro no regresaría a Intrusos tras 17 años como panelista en el ciclo de Jorge Rial, con quien protagonizó una tensa pelea al aire que desencadenó en su partida.

Así lo informó Ángel de Brito en Twitter, donde reveló: “Marcela Tauro rechazó la oferta del canal de volver a Intrusos”.

¿Cuál es el futuro de Marcela? De Brito contó la propuesta del canal: “América le ofreció sumarse desde el lunes, al programa de Fantino. Si acepta, se cruzará nuevamente con su ex amigo Luis Ventura”.

De esta manera, Tauro estaría cerca de incorporarse al panel de Fantino a la tarde, el ciclo de Alejandro Fantino, donde también trabaja Luis Ventura, con quien ella terminó distanciada tras la partida del periodista de Intrusos en medio de un escándalo.

Marcela apareció por última vez en Intrusos el martes 19 de mayo cuando discutió en vivo con Rial por una pregunta que le hizo al exrecepcionista de Rubén Mühlberger que molestó al conductor: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima”, le pidió a su panelista, quien al otro día ya no regresó al estudio.