Lisi Linder: un "Oasis" de vivencias y oportunidades

Además de su papel en "Gran Hotel", también habíamos visto a Lisi Linder en el rol de Agneska en otra serie excelente llamada “Mar de Plástico”. Sin embargo cuando encarna a Mónica Ramala en "Vis a Vis: El Oasis", se pone en la piel de la hija adoptiva de un peligroso narcotraficante.

Lisi la interpreta y, al hacerlo, despliega toda una búsqueda entre la culpa y la resignación. Allí, ese personaje se suma a la inefable Banda de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), aportando su contacto vital para perpetrar un atraco.

Primero, en diálogo con el equipo del programa "Tal cual es" que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, la artista habló sobre su presente vinculado a la pandemia, y contó que "recién ahora está pasando un poco la tormenta, abriendo todo un poco y llenándonos de esperanza".

"Tengo una pequeña pena en mi corazón porque el día del estreno no pudimos juntarnos con el elenco, cuando además era mi cumpleaños. La premier que íbamos a hacer con los fans en Madrid era el 15 de abril y la cuarentena empezó una semana antes", recordó.

Y agregó: "Trato de mantenerme positiva, pero ha sido duro. La mamá de mi 'chico' tuvo Covid y estuvo a punto de morir. Hemos visto la cara más dura de la enfermedad, vivimos el colapso del sistema de salud de España en primera persona. Cuando eso se superó un poco, pudimos disfrutar lo que tiene que ver con el confinamiento".

Respecto del proceso personal que llevó adelante en la "Marea Amarilla", explicó que "cuando me enteré que sería parte de la tira fue una alegría enorme. El año anterior había podido participar en 'La víctima número 8' y ahí me dijeron que tendría otro regalo. Al año siguiente me llamaron de 'Vis a Vis' y no lo podía creer".

"Tomé clases para poder cantar una ranchera, para poder darle también un toque algo personal al personaje. Es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, teníamos que ver cómo cantaría esa mujer tan peculiar como Mónica -Ramala-".

Y consultada sobre el equipo de trabajo y el éxito que trajo aparejado, señaló que "yo empecé a ver la serie desde que se estrenó la primera temporada y me quedé fascinada, porque era algo distinto".

"Hasta ese entonces todos los guiones estaban hechos para que pudieran ser vistos por el público en general. En Vis a vis eran todas mujeres, que no son hijas de nadie, todas valientes y salvajes. No eran mujeres florero", aseveró.

