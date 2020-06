La oceánica pileta cubierta de Wanda Nara en su lujosa mansión de París

Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladaron a París con sus hijos, luego de que el futbolista firmara un millonario contrato de cuatro años con el PSG. Tras pasar la cuarentena en su "casa del lago" de Lombardía, la familia empacó sus pertenencias y ya está establecida en la 'Ciudad Luz'.

Sin embargo, según reveló la propia representante, el proceso de mudanza todavía no terminó: "Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada", explicó en una filmación donde se la ve con un vestido casual . Mientras tanto, los hijos se divierten con bailes y música en la mansión todavía vacía que, de aquí en más, se transformará en su nuevo hogar.

Los videos e imágenes fueron publicados por Wanda Nara en su cuenta de Instagram. Ayer, la exvedette había exhibido su jardín. A su vez, ayer mostró el exclusivo jet privado que trasladó a los Nara-Icardi a París.

Además, la expareja de Maxi López presumió de su oceánica pileta cubierta, rodeada de columnas grecorromanas, e iluminada por una tenue luz que ingresa desde un techo de vidrio cuadrado.