El Gobierno confirma la expropiación de Vicentin: "No hay otra alternativa"

Horas después de la reunión en Olivos con las autoridades de Vicentin, el Gobierno confirmó esta mañana que avanzará con la expropiación de la empresa agroexportadora.

"El Presidente fue muy claro: hoy no hay otra alternativa más que la expropiación ", dijo el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a radio El Destape. "Si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea", agregó.

Sobre el diálogo abierto con "el CEO y gerentes de Vicentin ya sin funciones", Basterra señaló: "No hay muchas posibilidades de negociar con una empresa que debía tantos millones de dólares y en riesgo de quedar transnacionalizada". "Esto no es una pulseada; el objetivo es que Vicentín no se desguace", agregó.

Ayer, el presidente Alberto Fernández postergó el envío del proyecto de expropiación al Congreso y se comprometió a analizar junto a las autoridades de Vicentin alternativas que garanticen el rescate de la empresa y la continuidad de su operatoria en manos de capitales nacionales.

Sin embargo, esta mañana, según citó la periodista Cynthia García en su sitio web, el mandatario ratificó que "la expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa". "No hay otro modo", dijo Fernández en la entrevista.

"Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un 'acuerdo' con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente ", expresó el mandatario. En ese sentido, señaló que las autoridades de Vicentin "saben que no tienen aire y que sólo el Estado puede socorrerlos, pero quieren 'acordar' con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos ".

El Gobierno concretó ayer la intervención de Vicentin, que había sido dispuesta por Alberto Fernández el lunes pasado. El plan oficial es la posterior expropiación de la empresa, en plena convocatoria de acreedores y con una deuda de más de US$1500 millones.

Tras el encuentro, la empresa emitió un comunicado en el que manifestaba su desacuerdo "con el procedimiento de expropiación, que el Presidente considera adecuado para tal fin".

Estaba previsto que el diálogo entre el Gobierno y Vicentin continuara hoy, en una reunión entre los dueños de la empresa; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.

