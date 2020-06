Jorge Bonacorsi: "Va a sobrevivir el que se adapte al cambio"

Jorge Bonacorsi, titular de la Corporación del Comercio, dialogó con el programa “Nunca es Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 respecto a la situación que viven los comercios de la ciudad, ante esta inminente reapertura.

Al respecto, Bonacorsi aseguró: “Cuando pasan estas cosas me acuerdo un libro de marketing que hablaba de Darwin. Citaban al naturista y este decía que los animales que sobreviven no son los más grandes, los más feroces, los más fuertes… los que sobreviven son los que más se adaptan al cambio”.

Y siguiendo en esa línea no dudo en sostener que “este es un desafío para todos. Para el hombre de a pie, para el trabajador, para el empresario, para el político…. ¿Quién va a sobrevivir? El que más se adapte al cambio”.

En otra parte de la charla, y referido a las medidas que deberán implementar los comerciantes para abrir sus puertas, el dirigente sostuvo que “la provincia para no discriminar manda un protocolo para todos, donde sugieren la pistola de temperatura. Nosotros habíamos pedido que sea obligación. Yo soy uno de los que tiene un negocio que va a abrir, ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la pistola”.

Dando los argumentos para hacerlo, confió en que “por interés económico lo haré. La pistola fue un abre puertas importante, y lo haré para no arriesgar lo que me dieron. La provincia nos dice, vamos para adelante pero podemos ir para atrás. El interés general debería exceder todo. Yo tengo una responsabilidad de proteger a mis trabajadores, y haciendo eso me protejo a mí. Con la famosa pistolita, en mis 20 metros cuadrados, también protejo a los que vienen a comprar”.

Cerrando ese tema y ante quienes se oponen a su implementación, Bonacorsi fue tajante: “Cualquier comercio de Bahía Blanca que logró abrir sus puertas va a facturar tres o cuatro pistolitas en el primer día. Esa pistola sale siete mil pesos. ¿Vos sabes cuánto vale un par de zapatos? Con uno de los caros compras una pistola y media, y con dos de los baratos compras una. No es caro en función al interés económico”.

Por último reflexionó: “Estamos asegurando con esto llegar a los 21 días y llegar a la famosa fase 5. Uno tiene que pensar en los demás, si llegamos a la fase 5, podrán abrir otros compañeros, como los gastronómicos. Tenemos que tener conductas, para que todos podamos llegar a abrir”.