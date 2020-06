Presentan un proyecto para disminuir los accidentes que involucran a motos

La agrupación vecinalista “Todos por Bahía”, de reciente participación en las elecciones generales a nivel local, presentó un proyecto de ordenanza de sustitución de motocicletas de baja cilindrada a combustible, en favor de vehículos más seguros y sustentables.

"Las motos en argentina son las más inseguras del mundo y no respetan ninguna norma medioambiental. Ni siquiera se les exige la VTV y muchas de ellas son más baratas que las bicicletas. Estos vehículos son las responsables del 80% de los accidentes".

"Hoy, una moto contamina más que un auto. Esto lo denuncié el año pasado y hoy dicen que la prioridad es la industria y los puestos de trabajo. Incluso sale un plan del gobierno para entregar 30 mil rodados en cuotas a nuevos conductores. Yo lo que propongo es que en Bahía no se firme esta norma".

"Proponemos un vehículo eléctrico que no contamina y circula a la mitad de velocidad, para disminuir el riesgo de accidentes. Una moto eléctrica vale lo mismo que una 110cc. de primera marca y no contamina, gasta ni tiene mantenimiento. Estamos ante la posibilidad de ser la primera ciudad de Latinoamérica de decirle 'no' a la basura".

En qué consiste la ordenanza

La ordenanza implica la suspensión de ventas a partir del 1 de Enero de 2024 de motocicletas a combustión menores a 160cc en el ámbito del Partido de Bahía Blanca, así como la prohibición de su uso a partir del 1 de Enero de 2025 y diversas medidas de fomento para alternativas eléctricas, ya disponibles en nuestra localidad, con precios accesibles, con menores

velocidades máximas, mejores sistemas de frenado y sin emisiones contaminantes.

Además, el proyecto contempla excepciones para los vehículos de uso deportivo, la exhibición de motocicletas clásicas y la facultad al ejecutivo de prorrogar el uso profesional de reparto y mensajería en cuanto se acredite su aptitud.