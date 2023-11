“Mejorar el vínculo de los vecinos con el Municipio es el gran desafío”

El economista y emprendedor tecnológico bahiense, Leonardo Valente, quien en las últimas horas fue confirmado en el futuro gabinete de Federico Susbielles, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24.

Primero, en contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, consideró que “parte de este acuerdo tiene que ver con que yo pueda seguir manejando la empresa y atendiendo la docencia que son mis dos pasiones”.

Y contó también que “el gabinete tiene un formato agencial, yo voy a estar en la agencia que liderará Hernán Vigier –Desarrollo Productivo, Innovación, Empleo y Urbanismo-, y acompañado por gente como Manu Aristarán, que es el uno en serio”.

“Lo que vamos a tratar de hacer es crear valor para el vecino contribuyente, intentar mejorar los vínculos de las personas con el municipio, para que sientan que sea cada vez mejor, del lugar que sea. Pensando en un vecino que quiere emprender, trabajar, que quiere elegir a Bahía como ciudad atractiva, ese es el gran desafío”, apuntó.

A modo de análisis, además, dijo que “la ciclovía me parece que es mejorable, pero eso lo va a manejar Rosana Vecchi –Urbanismo y Desarrollo-. El formato agencial lo que no va a tener son hilos, porque uno puede aportar y colaborar, y me parece que uno de los problemas de este cierre de gestión bastante pobre tiene que ver con eso. Había incluso superposición de áreas en distintas secretarías, y la responsabilidad nuestra será que el vecino tenga un mejor vínculo con el municipio”.

“Obviamente vivimos en un mundo tecnológico, hay herramientas que no se pueden soslayar. Pero la tecnología es una parte, la innovación es acercar algo nuevo a alguien que no lo conoce, buenas prácticas, sentido común y pragmatismo. Es volver atractiva a la ciudad para todas las personas que quieran radicarse acá”, añadió.

Y contó también que trabajará ad honorem. “Fue una de las condiciones que le puse a Federico –Susbielles-, en el marco de una gran apertura, porque yo no soy peronista, es la verdad. Que esté Emanuel confirma que realmente quiere trabajar con los mejores”.